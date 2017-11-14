Беларусь готова направить миротворческий контингент в Донбасс

МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Беларусь готова направить миротворческий контингент в юго-восточные регионы Украины, если это будет признано приемлемым всеми заинтересованными сторонами, заявил на пресс-конференции в Москве глава МИД республики Владимир Макей.



© Sputnik/ Антон Денисов Белорусская делегация примет участие в саммите Восточного партнерства

Несколько месяцев обсуждается вопрос о введении миротворческой миссии для охраны миссии ОБСЕ на юго-востоке Украины. Положительно оценивают эту идею и в Беларуси.

"Вы знаете нашу позицию по Украине: мы крайне заинтересованы в том, чтобы как можно скорее в восточных регионах страны воцарились мир, стабильность и спокойствие. Наша позиция по поводу миротворцев тоже известна: президент еще в октябре 2014 года в интервью Euronews заявил о том, что Беларусь была бы готова направить миротворческий контингент, чтобы способствовать установлению мира и стабильности", — заявил Макей на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Министр подчеркнул, что Беларусь готова сделать все для скорейшего разрешения конфликтной ситуации, и напомнил о том, что Минск принимает у себя трехстороннюю контактную группу.

"Мы готовы выделить миротворческий контингент, если это будет приемлемо всем заинтересованным сторонам", — добавил глава МИД Беларуси.

О своей позиции рассказал и Лавров. Как напомнил министр, уже несколько месяцев в Совбезе ООН на рассмотрении находится проект резолюции по миротворцам, однако его обсуждение саботируется со стороны Украины.

"Работа над этой темой продолжается, и в нашем проекте обозначены абсолютно необходимые критерии миротворческой операции, которые установлены в ООН. Один из критериев, который хрестоматийный, является согласие конфликтующих сторон на национальный состав контингента. Это обозначает согласие как Киева, так Донецка и Луганска", — заявил Лавров.