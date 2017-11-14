Макей: в отношениях Беларуси и России нет разногласий, которые нельзя разрешить разумными компромиссами

Во время встречи. Фото посольства Беларуси в России

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отношениях Беларуси и России нет разногласий, которые нельзя разрешить разумными компромиссами. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает корреспондент БЕЛТА.

Стороны отметили положительную динамику взаимной торговли в текущем году. Взаимный товарооборот увеличился на 20%, что, по словам министра, говорит о многом. "Спорные вопросы в торгово-экономической сфере периодически все же возникают, однако опыт наших отношений свидетельствует о том, что разногласий, которые нельзя разрешить с помощью разумных компромиссов, не существует", - сказал Владимир Макей.

Беларусь и Россия продолжают курс на углубление интеграционного взаимодействия, формирование согласованной политики в ОБСЕ и других международных организациях. "Мы также обсудили вопросы позиционирования Евразийского экономического союза за рубежом и сформулировали определенные предложения по этой теме, которые направим нашим партнерам", - заявил министр.

По словам Владимира Макея, переговоры с Сергеем Лавровым прошли в доверительном ключе. Стороны подписали программу согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2018-2019 годы. "Это более 30 страничек мелкого почерка. Там прописано очень много мероприятий, которые мы должны реализовать в течение ближайших двух лет. Они касаются нашего взаимодействия и на двусторонних площадках, и в различных международных организациях. Я убежден, что реализация этой программы будет способствовать установлению еще более тесных, доверительных контактов между нашими министерствами и странами", - подчеркнул он.

Не менее значим, заметил Владимир Макей, подписанный главами внешнеполитических ведомств план консультаций на 2018 год. Он включает 23 мероприятия. "Консультации будут проводиться по всем вопросам, которые касаются нашего взаимодействия в различных региональных, международных организациях, на двусторонней основе", - сказал министр.-0-