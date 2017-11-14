Сбор подписей за кандидатов в депутаты выпадет на Новый год

Выдвижение кандидатов в депутаты местных Советов начнется 10 декабря, заявила 15 ноября председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина на заседании Центризбиркома по подготовке к местным выборам.

Последний день сдачи документов на регистрацию кандидатов в депутаты - 8 января, передает БелТА . Таким образом, сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты выпадет на новогодние и рождественские праздники.

Регистрация пройдет с 9 по 18 января. После чего начнется период предвыборной агитации, который продлится до 18 февраля включительно.

В план также планируется внести сроки образования фондов и сроки отчетов после избирательной кампании. До 7 февраля избирателям необходимо направить приглашения прийти на избирательные участки, а участковые избиркомы должны быть обеспечены бюллетенями для голосования не позднее 12 февраля.

Как отметила завотделом правовой, аналитической и методической работы ЦИК Галина Мкртычян, сбор подписей избирателей является наиболее эффективным способом выдвижения, поскольку в этом процессе уже присутствует элемент предвыборной агитации за кандидата. Тем не менее при выдвижении именно этим способом, как правило, допускается масса ошибок, поскольку появляются новые участники избирательного процесса, которые ранее не сталкивались с этими процедурами, из-за чего возникают споры.

Напомним, что дату «очень дешевых выборов» согласовал 14 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой Центризбиркома Лидией Ермошиной. Однако указа о назначении выборов в местные Советы пока нет .

Президент Беларуси согласовал проведение выборов в местные Советы 18 февраля 2018 года, но пока не подписывал указ о их назначении, чтобы «не будить спящих» лидеров политических партий.