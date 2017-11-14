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Ермошина: следующие парламентские и президентские выборы не совпадут

15.11.2017 13:46 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина уверена, что в 2020 году выборы депутатов и президента одновременно проводить не будут.

Ермошина: следующие парламентские и президентские выборы не совпадут
© Sputnik / Виктор Толочко
Ермошина о депутатских амбициях: присылают селфи на фоне исполкома

В Минске проходит заседание Центризбиркома, на котором обсуждается тема предстоящих выборов в местные советы депутатов 28-го созыва. Предварительно названа дата выборов — 18 февраля 2018 года, с этой датой согласился глава государства.

"Уверена, что они не будут проводиться одновременно. По этому поводу есть четкая позиция главы государства", – заявила Ермошина журналистам в Минске после заседания ЦИК.

Ермошина добавила, что будет принято политические решение по поводу развода этих двух избирательных кампаний.

Она пояснила, что в начале сентября 2020 года истекают сроки полномочий и президента страны, и депутатского корпуса.

Вместе с тем, Ермошина подчеркнула, что очередность назначения выборов в данной ситуации не является компетенцией Центризбиркома. Она также отказалась высказать свое мнение по поводу того, какие выборы — президентские или парламентские — лучше проводить первыми, пояснив это тем, что ее высказанное мнение могут воспринять как рекомендацию.

Выборы президента Беларуси в 2020 году должны состояться до 30 августа, а в парламент — не позже 10 сентября. Ранее в интервью СМИ Ермошина заявляла, что одну из избирательных кампаний могут перенести на 2019 год.

 
Теги: Минск
 
 
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В начале сентября 2020 года истекают сроки полномочий и президента страны, и депутатского корпуса.

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