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Ермошина: следующие парламентские и президентские выборы не совпадут
15.11.2017 13:46 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина уверена, что в 2020 году выборы депутатов и президента одновременно проводить не будут.
© Sputnik / Виктор Толочко
В Минске проходит
"Уверена, что они не будут проводиться одновременно. По этому поводу есть четкая позиция главы государства", – заявила Ермошина журналистам в Минске после заседания ЦИК.
Ермошина добавила, что будет принято политические решение по поводу развода этих двух избирательных кампаний.
Она пояснила, что в начале сентября 2020 года истекают сроки полномочий и президента страны, и депутатского корпуса.
Вместе с тем, Ермошина подчеркнула, что очередность назначения выборов в данной ситуации не является компетенцией Центризбиркома. Она также отказалась высказать свое мнение по поводу того, какие выборы — президентские или парламентские — лучше проводить первыми, пояснив это тем, что ее высказанное мнение могут воспринять как рекомендацию.
Выборы президента Беларуси в 2020 году должны состояться до 30 августа, а в парламент — не позже 10 сентября. Ранее в интервью СМИ Ермошина заявляла, что одну из избирательных кампаний могут перенести на 2019 год.
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В начале сентября 2020 года истекают сроки полномочий и президента страны, и депутатского корпуса.
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