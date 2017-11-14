Украина лишила Беларусь статуса арбитра в отношениях с РФ

МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Голосование Беларуси против принятия украинской резолюции по правам человека в Крыму, внесенной на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН, лишает ее "права быть независимым арбитром" в отношениях между Россией и Украиной, заявил местным СМИ замглавы фракции коалиции "Народный фронт" в Верховной раде Украины Андрей Тетерук.



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"Меня разочаровывает позиция Беларуси, которая голосует синхронно с РФ, а сейчас пытается быть такой страной, которая выступает в качестве миротворца между Украиной и Российской Федерацией", — сказал Тетерук.

По его словам, подобная позиция является "абсолютно заангажированной" и лишает Беларусь права выступать независимым арбитром в отношениях, которые существуют между Украиной и Россией.

Резолюция по правам человека

Резолюция о ситуации в области прав человека в Крыму была внесена Украиной на Генеральную Ассамблею ООН и рассмотрена во вторник на пленарном заседании текущей 72-й сессии Генассамблеи.



© Sputnik / Виктор Толочко Коктыш: белорусский контингент в Донбассе приемлем для всех

Документ "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе" обязывает РФ к выполнению ряда мер, связанных с якобы "ущемлением прав" населения полуострова. В частности, она включает такие требования, как снятие запрета с организации "Меджлис крымско-татарского народа" и обеспечение обучения на украинском и крымско-татарском языках. Авторами резолюции явились около 40 стран, в их числе Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Польша, США и другие.

Россия запросила проведение голосования по документу. 71 государство поддержало проект резолюции, 25 проголосовали против (из них только три расположены в Европе — это Россия, Беларусь и Сербия), 77 воздержались от голосования.

Крым в составе РФ

Республика Крым вошла в состав Российской Федерации после референдума, прошедшего в марте 2014 года. За то, что полуостров станет одним из российских регионов, высказалось 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя.

О поправке, призывающей разорвать дипотношения между Украиной и Россией, можно прочитать здесь >>

Власти Крыма провели референдум после государственного переворота, случившегося на Украине в 2014 году. При этом Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией.

Как неоднократно заявляло руководство РФ, включение региона в состав России полностью соответствует нормам международного права и Уставу ООН.

Минск как миротворческая площадка

Белорусская столица сейчас является постоянным местом для проведения встреч по вопросам регулирования конфликта в Донбассе. Напомним, что в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о своей независимости после государственного переворота в Украине. По данным ООН, жертвами конфликта уже стали более 10 тысяч человек.

Кроме того, Беларусь называлась в числе возможных посредников в случае, если Украина решит разорвать дипломатические отношения с Украиной.

Как заявлял министр иностранных дел РБ Владимир Макей, Беларусь также готова направить миротворческий контингент в юго-восточные регионы Украины, если это будет признано приемлемым всеми заинтересованными сторонами.