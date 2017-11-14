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Украина лишила Беларусь статуса арбитра в отношениях с РФ
15.11.2017 17:00 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Голосование Беларуси против принятия украинской резолюции по правам человека в Крыму, внесенной на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН, лишает ее "права быть независимым арбитром" в отношениях между Россией и Украиной, заявил местным СМИ замглавы фракции коалиции "Народный фронт" в Верховной раде Украины Андрей Тетерук.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Меня разочаровывает позиция Беларуси, которая голосует синхронно с РФ, а сейчас пытается быть такой страной, которая выступает в качестве миротворца между Украиной и Российской Федерацией", — сказал Тетерук.
По его словам, подобная позиция является "абсолютно заангажированной" и лишает Беларусь права выступать независимым арбитром в отношениях, которые существуют между Украиной и Россией.
Резолюция по правам человека
Резолюция о ситуации в области прав человека в Крыму была внесена Украиной на Генеральную Ассамблею ООН и рассмотрена во вторник на пленарном заседании текущей 72-й сессии Генассамблеи.
© Sputnik / Виктор Толочко
Документ "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе" обязывает РФ к выполнению ряда мер, связанных с якобы "ущемлением прав" населения полуострова. В частности, она включает такие требования, как снятие запрета с организации "Меджлис крымско-татарского народа" и обеспечение обучения на украинском и крымско-татарском языках. Авторами резолюции явились около 40 стран, в их числе Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Польша, США и другие.
Россия запросила проведение голосования по документу. 71 государство поддержало проект резолюции, 25 проголосовали против (из них только три расположены в Европе — это Россия, Беларусь и Сербия), 77 воздержались от голосования.
Крым в составе РФ
Республика Крым вошла в состав Российской Федерации после референдума, прошедшего в марте 2014 года. За то, что полуостров станет одним из российских регионов, высказалось 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя.
Власти Крыма провели референдум после государственного переворота, случившегося на Украине в 2014 году. При этом Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией.
Как неоднократно заявляло руководство РФ, включение региона в состав России полностью соответствует нормам международного права и Уставу ООН.
Минск как миротворческая площадка
Белорусская столица сейчас является постоянным
Кроме того, Беларусь
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Беларусь в числе 25 стан проголосовала против принятия резолюции по правам человека в Крыму, вынесенной Украиной на рассмотрение Генассамблеи ООН.
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