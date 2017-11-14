Мартин Сайдик. Фото из архива

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы соблюдения режима прекращения огня были главными на переговорах по конфликту в Украине. Об этом заявил сегодня журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

"В виду событий последней недели вопросы соблюдения режима прекращения огня и безопасности гражданского населения в зоне конфликта были сегодня главными для трехсторонней контактной группы и ее рабочей группы по безопасности, - сказал Мартин Сайдик. - В последнее время наблюдался рост числа нарушений режима прекращения огня. На прошлой неделе по сравнению с предыдущей данное число возросло на 14%, а вчера всего лишь за сутки число нарушений достигло двух тысяч, что является печальным рекордом во второй половине этого года".

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