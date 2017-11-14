Мартин Сайдик. Фото из архива

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы соблюдения режима прекращения огня были главными на переговорах по конфликту в Украине. Об этом заявил сегодня журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ввиду событий последней недели вопросы соблюдения режима прекращения огня и безопасности гражданского населения в зоне конфликта были главными для трехсторонней контактной группы и ее рабочей группы по безопасности, - сказал Мартин Сайдик. - В последнее время наблюдался рост числа нарушений режима прекращения огня. На прошлой неделе по сравнению с предыдущей данное число возросло на 14%, а вчера всего лишь за сутки число нарушений достигло двух тысяч, что является печальным рекордом во второй половине этого года".

Трехсторонняя контактная группа в очередной раз подчеркнула, что все нарушения режима прекращения огня, особенно вблизи объектов гражданской инфраструктуры, представляют собой угрозу дня населения. Полностью осознавая все эти риски и угрозы, стороны еще раз подтвердили свою приверженность полному и бессрочному режиму прекращения огня, а также согласовали совместное заявление. "Трехсторонняя контактная группа при участии представителей ОРДО и ОРЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) подтверждает свою полную приверженность перемирию, объявленному в связи с началом учебного года, и безусловному выполнению дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение всеобъемлющего и устойчивого бессрочного прекращения огня, включая выполнение всех соответствующих приказов", - озвучил текст заявления Мартин Сайдик.

Участники экономической рабочей группы обсуждали вопросы водоснабжения, а именно текущие расчеты и погашение задолженности за поставленную воду. Обсуждались, в частности, поставки воды в системе "Карбонит". "Надеюсь, что в скором времени стороны придут к решениям, позволяющим возобновить полное функционирование данной системы", - отметил Мартин Сайдик. Также рабочая группа продолжила рассмотрение возможностей погашения задолженности бывшим сотрудникам Украинской железной дороги в ОРДО и ОРЛО.

Во время работы гуманитарной рабочей группы посол Тони Фриш проинформировал о своей очередной поездке в Луганскую область, где посещал центры содержания по обе стороны от линии соприкосновения, а также пункты пропуска "Золотое" и "Станица Луганская". Группа продолжила дискуссию по возможному обмену удерживаемых в связи с конфликтом лиц. Мартин Сайдик убедительно призвал стороны продемонстрировать гуманность и сделать все возможное для освобождения удерживаемых до новогодних и рождественских праздников.

Политическая рабочая группа продолжила обсуждение вопросов, связанных с модальностями имплементации так называемой формулы Штайнмайера в контексте продления действия закона об особом статусе ОРДО и ОРЛО и переговоров в "нормандском формате".-0-