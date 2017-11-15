Уже есть план и не урезанная смета расходов на выборы

Центризбирком утвердил 15 ноября календарный план выборов в местные Советы и смету расходов. По словам главы ЦИК Лидии Ермошиной, указ о назначении выборов был подписан 14 ноября и в ближайшее время будет опубликован.

После заседания Центризбиркома 15 ноября его председатель Лидия Ермошина ответила на вопросы журналистов и именно тогда прозвучало, что глава государства подписал указ о назначении выборов еще 14 ноября: «Он подписан еще вчера. И сегодня он будет опубликован на официальном национальном портале».

Указ вот-вот будет

По ее словам, в доинтернетовское время уже была практика, когда Центризбирком принимал календарный план выборов до публикации указа о их назначении – главное, чтобы он был подписан. Что касается нынешней проволочки с обнародованием указа, то Лидия Ермошина ее связывает с тем, что «заранее указ не подписывался. Он был подписан непосредственно после моего доклада президенту Республики Беларусь».

Следует отметить, что госСМИ, включая БЕЛТА, и после слов Лидии Ермошиной используют формулировку «Президент Беларуси Александр Лукашенко во время состоявшейся накануне рабочей встречи с Лидией Ермошиной поддержал предложение назначить выборы в местные Советы депутатов на 18 февраля 2018 года», при этом не говорится о подписании указа о назначении выборов. В указе о назначении предыдущих выборов в местные Советы упоминалось: «Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования». Если в указе о назначении нынешних выборов будет такая же формулировка, то утверждение на заседании 15 ноября календарного плана и сметы расходов на выборы произошли до назначения выборов.

Напомним, на встрече 14 ноября глава государства сказал , что «у нас проснутся все политические силы, как только услышат слово выборы – все, им кушать не давай, но поговорить на эту тему важно». При этом президент заверил главу Центризбиркома, что подписание проекта указа – это вопрос технический.

Однако с момента назначения выборов все заинтересованные могут, например, выдвигать своих кандидатов в члены территориальных избиркомов. Уже 21 ноября истекает срок подачи соответствующих документов, а политическим партиям и общественным объединениям нужно между назначением выборов и этим крайним сроком провести собрания своих руководящих структур для выдвижения своих представителей в составы избирательных комиссий. «Завтра (16 ноября – Ред.) в каждом исполкоме должны висеть объявления о кабинетах, где принимают документы на выдвижение в территориальные избирательные комиссии!», – сказала глава Центризбиркома.

Также 15 ноября должен быть опубликован календарный план выборов. Территориальные избирательные комиссии всех уровней должны быть образованы не позднее 24 ноября. Не позднее 29 ноября в печати должны появиться списки избирательных округов – их номера, описание и наименование.

Вертикаль и кандидаты обойдутся без долгих праздников

Политические партии и общественные объединения особенно заинтересованы возможностью иметь своих представителей в составе участковых избиркомов, где собственно происходит подсчет голосов.

Глава Центризбиркома отметила, что последний срок подачи документов о выдвижении в состав участковых избиркомов приходится на 31 декабря 2017 года и не исключено, что кто-то будет обращаться именно в этот день. Поэтому в исполкомах перед самым Новым годом должно быть устроено дежурство, несмотря на то, что сам по себе это будет не рабочий день – воскресенье. Сами же участковые комиссии должны быть сформированы не позднее 3 января, то есть президентская вертикаль на местах прямо от праздничного стола пойдет отбирать достойных для работы в участковых избиркомах.

Впрочем, и претендентам на депутатский мандат придется обойтись без долгих праздников. Сбор подписей за выдвижение кандидатов в депутаты пройдет с 10 декабря по 8 января – то есть на Новый год и Рождество. Регистрация кандидатов в депутаты пройдет с 9 по 18 января, а потом будет месяц для предвыборной агитации.

«Ни каких ночных результатов не будет!»

18 февраля состоится голосование на выборах, а предварительные результаты об избрании депутатов будут оглашать не раньше утра 19 февраля. Лидия Ермошина прямо заявила журналистам, которые присутствовали на заседании Центризбиркома: «Никаких ночных результатов не будет! Вся информация на следующий день». Глава Центризбиркома сказала, что в этом вопросе не нужно спешить, а то был случай, что одна область прислала данные, что проголосовавших было больше, чем избирателей.

Следует отметить, что выборы в местные Советы проходят в один тур без порога явки, мандат депутата получает кандидат, который набрал простое большинство голосов. В местных выборах имеют право принимать участие граждане России, которые постоянно проживают на территории Беларуси. Сколько таких граждан в настоящий момент Лидия Ермошина затрудняется ответить.

Смету на выборы президент не урезал

Также на заседании Центризбиркома 15 ноября Лидия Ермошина поблагодарила главу государства за то, что он не урезал смету выборов. «Славы Богу, экономия будет, но она касается оргвопросов. Мы будем иметь ту смету, которую предложили», – сказала она.

Центризбирком принял постановление, в соответствии с которым на выборы будет затребовано 21 млн 431 тыс. белорусских рублей, из которых 16 млн 362 тыс. рублей придется на зарплаты сотрудников избирательных комиссий. Первый транш в размере 250 тыс. рублей Центризбирком затребует у Минфина уже 27 ноября. До формирования территориальных и участковых избирательных комиссий основные расходы Центризбиркома пойдут на печать брошюр с методическими указаниями.

Лидия Ермошина отрицала, что обсуждала с президентом вопросы подготовки референдума (уже без малого год ходят слухи о возможном конституционном референдуме о переходе на выборы по партийным спискам), а также отказалась говорить парламентские или президентские выборы ей представляется целесообразным провести досрочно (в 2020 году они практически накладываются друг на друга), но глава Центризбиркома убеждена, что эти выборы нужно развести по времени.