Переговоры по Донбассу в Минске: главной темой был обмен пленными

МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Главной темой на состоявшейся в Минске очередной встрече трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины стал обмен пленными, заявил в среду в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.



© Sputnik / Виктор Толочко Посольство РФ: задача миротворцев ООН в Донбассе - охрана миссии ОБСЕ

Предыдущий раунд переговоров, прошедший 27 октября в белорусской столице, не принес разрешения проблемных вопросов ни в одной из областей. Стороны решают вопрос обмена пленными достаточно давно, но не могут прийти к компромиссу на заседаниях гуманитарной подгруппы.

Помощь в решении проблемы обмена

По словам Сайдика, содействие лидеров стран "нормандского формата" – Франции, Германии, России и Украины – могло бы помочь урегулировать ситуацию с обменом.

"Содействие всегда помогает, если оно происходит в духе гуманности", – заявил Сайдик.

Он также подчеркнул, что работа контактной группы и "нормандского формата" – это единый и целостный процесс.

В то же время представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену пленных Ольга Кобцева по окончании переговоров заявила, что они опять прошли впустую. "Очередной раунд переговоров в рамках работы гуманитарной группы не принес результатов", – сообщила она.

Рост числа нарушений перемирия

Сайдик констатировал, что в последнее время в Донбассе фиксируется увеличение количества нарушений режима прекращения огня, а в минувшие сутки был установлен "печальный рекорд" по их количеству.

"Наблюдался рост числа нарушений режима прекращения огня. На прошлой неделе по сравнению с предыдущей данное число возросло на 14%, а вчера, всего лишь за сутки, оно достигло почти двух тысяч", – сказал он.

Представитель ОБСЕ добавил, что все эти нарушения представляют угрозу для мирного населения.

"Трехсторонняя контактная группа при участии представителей ОРДО и ОРЛО подтверждает свою приверженность перемирию, объявленному в связи с началом учебного года", – сказал дипломат.

Миротворцы на Донбассе

По информации Сайдика, в среду в Минске представители трехсторонней контактной группы вопрос миротворческого контингента в Донбассе не обсуждали.

"Нет, не обсуждали", – ответил он на вопрос журналистов.

Ранее полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе может помочь прекращению вооруженной фазы конфликта .



© Sputnik / Виктор Толочко Коктыш: белорусский контингент в Донбассе приемлем для всех

До Нового года еще будут 3 заседания

Контактная группа в декабре текущего года проведет в Минске еще три заседания.

"У нас следующая встреча будет 29 ноября, еще потом предстоят два раунда переговоров трехсторонней контактной группы", – сказал Сайдик.

Представитель ОБСЕ также сообщил, что две встречи состоятся в последнем месяце 2017-го – 6 и 20 декабря.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч в Минске контактной группы.