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Обмен: лидер оппозиции вернулся в Зимбабве, а жена Мугабе сбежала
16.11.2017 08:50 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Бывший лидер оппозиции и экс-премьер Зимбабве Морган Цвангираи вернулся в страну на фоне политического кризиса, передает телеканал
© REUTERS/ Philimon Bulawayo
Цвангирай был соперником действующего президента Роберта Мугабе на выборах-2008 и одержал победу в первом туре. Однако Мугабе остался президентом в результате компромиссного соглашения и предоставил своему оппоненту пост главы правительства.
По информации телеканала, этим же рейсом из России в столицу страны, Хараре, летели и два министра из действующего правительства Зимбабве.
Ранее сообщалось, что
Мугабе бессменно правит в Зимбабве с 1980 года.
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В 2008 году по результатам голосования на президентских выборах Цвангираи выиграл у Мугабе, однако так и не возглавил страну.
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