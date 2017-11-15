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Обмен: лидер оппозиции вернулся в Зимбабве, а жена Мугабе сбежала

16.11.2017 08:50 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Бывший лидер оппозиции и экс-премьер Зимбабве Морган Цвангираи вернулся в страну на фоне политического кризиса, передает телеканал Sky News.

Обмен: лидер оппозиции вернулся в Зимбабве, а жена Мугабе сбежала
© REUTERS/ Philimon Bulawayo
Переворот или нет: что происходит в Зимбабве?

Цвангирай был соперником действующего президента Роберта Мугабе на выборах-2008 и одержал победу в первом туре. Однако Мугабе остался президентом в результате компромиссного соглашения и предоставил своему оппоненту пост главы правительства.

По информации телеканала, этим же рейсом из России в столицу страны, Хараре, летели и два министра из действующего правительства Зимбабве.

Ранее сообщалось, что военные взяли под контроль государственные учреждения в Хараре, а также государственный телеканал. Выступивший по ТВ представитель армии отметил, что военные не устраивали переворот, хотя супруга Мугабе, Грейс, сбежала, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в страну.

Мугабе бессменно правит в Зимбабве с 1980 года.

 
Теги: Минск
 
 
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В 2008 году по результатам голосования на президентских выборах Цвангираи выиграл у Мугабе, однако так и не возглавил страну.

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