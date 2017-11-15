Обмен: лидер оппозиции вернулся в Зимбабве, а жена Мугабе сбежала

МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Бывший лидер оппозиции и экс-премьер Зимбабве Морган Цвангираи вернулся в страну на фоне политического кризиса, передает телеканал Sky News .

Цвангирай был соперником действующего президента Роберта Мугабе на выборах-2008 и одержал победу в первом туре. Однако Мугабе остался президентом в результате компромиссного соглашения и предоставил своему оппоненту пост главы правительства.

По информации телеканала, этим же рейсом из России в столицу страны, Хараре, летели и два министра из действующего правительства Зимбабве.

Ранее сообщалось, что военные взяли под контроль государственные учреждения в Хараре, а также государственный телеканал. Выступивший по ТВ представитель армии отметил, что военные не устраивали переворот, хотя супруга Мугабе, Грейс, сбежала, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в страну.

Мугабе бессменно правит в Зимбабве с 1980 года.