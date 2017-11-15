Путин обсудил тему обмена пленными в Донбассе с лидерами ДНР и ЛНР

МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин в среду обсудил по телефону с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким тему обмена пленными между Украиной и ДНР и ЛНР, сообщают СМИ.



© Sputnik / Виктор Толочко Контактная группа обсудит в среду обмен пленными по формуле "87 на 309"

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмирий Песков, Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту идею. Также они "обратили внимание на то, что еще предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны".

"Я поддержал инициативу президента России. По той простой причине, что она совершенно не противоречит нашим принципам и тому, как Республика вела себя в вопросе о пленных раньше", — сказал Захарченко.

В среду с просьбой переговорить с главами самопровозглашенных ЛНР и ДНР и поддержать предложение об обмене пленными и к российскому президенту в ходе посещения им Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря обратился лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук.

По словам Медведчука, Украина готова в рамках обмена пленными освободить 306 человек, и, в свою очередь, рассчитывает на освобождение Донецком и Луганском 74 человек.

"Я думаю, это было бы очень серьезным шагом и в реализации Минских соглашений, и в вопросах мира на Донбассе", — сказал Медведчук.

Обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса не происходят уже более года. Основном причиной называется условие минского соглашения, которое подразумевает принцип обмена "все на всех".

Последний раз тема обмена пленными обсуждалась на встрече трехсторонней контактной группы в Минске 15 ноября.