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Глава МИД Германии приедет в Беларусь впервые за 22 года
16.11.2017 10:14 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Вице-канцлер, Федеральный министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль прибудет в пятницу, 17 ноября, с рабочим визитом в Минск.
Последний раз глава МИД Германии был в Беларуси в 1995 году.
© REUTERS/ Fabrizio Bensch
В рамках визита запланирована встреча Габриэля с министром иностранных дел РБ Владимиром Макеем. Предполагается, что в ходе встречи стороны обсудят широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, перспективы развития диалога по линии Беларусь — ЕС, обменяются мнениями по международной и региональной повестке дня.
Глава внешнеполитического ведомства Германии также примет участие в XV Минском форуме, который проходит в Минске 16-18 ноября.
Белорусско-немецкий Форум был учрежден 20 лет назад как площадка для диалога. До 2011 года проводился ежегодно, однако после президентских выборов 2010 года организаторы на 6 лет прекратили встречи. В 2016 году работа форума была возобновлена.
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Последний раз Федеральный министр иностранных дел Германии посещал Беларусь в 1995 году.
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