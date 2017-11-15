Глава МИД Германии приедет в Беларусь впервые за 22 года

МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Вице-канцлер, Федеральный министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль прибудет в пятницу, 17 ноября, с рабочим визитом в Минск.

Последний раз глава МИД Германии был в Беларуси в 1995 году.



© REUTERS/ Fabrizio Bensch Новый глава немецкого МИД Габриэль обсудит в Париже Украину

В рамках визита запланирована встреча Габриэля с министром иностранных дел РБ Владимиром Макеем. Предполагается, что в ходе встречи стороны обсудят широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, перспективы развития диалога по линии Беларусь — ЕС, обменяются мнениями по международной и региональной повестке дня.

Глава внешнеполитического ведомства Германии также примет участие в XV Минском форуме, который проходит в Минске 16-18 ноября.

Белорусско-немецкий Форум был учрежден 20 лет назад как площадка для диалога. До 2011 года проводился ежегодно, однако после президентских выборов 2010 года организаторы на 6 лет прекратили встречи. В 2016 году работа форума была возобновлена.