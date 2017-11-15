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Не прошло и 22 лет: в Беларусь летит глава МИД Германии

16.11.2017 12:44 — Новости Политики | БДГ  
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17 ноября Беларусь с рабочим визитом посетит вице-канцлер, федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Это первый с 1995 года двусторонний визит федерального министра иностранных дел Германии в Беларусь.

В рамках визита запланирована его встреча с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, в ходе которой стороны обсудят широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, перспективы развития диалога Беларуси и ЕС, обменяются мнениями по международной и региональной повестке дня, сообщили в белорусском МИД.

Зигмар Габриэль также примет участие в XV Минском форуме.

Отметим, что Зигмар Габриэль представляет Социал-демократическую партию Германии, которая проиграла недавние парламентские выборы и теперь, судя по всему, не войдет в состав нового правительства ФРГ.

Напомним, что 17 октября в Минск должен был приехать еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, однако его визит был неожиданно отменен.

Между тем сопредседатели Белорусского национального конгресса Николай Статкевич и Владимир Некляев выступили против приглашения президента Беларуси Александра Лукашенко на саммит Восточного партнерства, который пройдет 24 ноября в Брюсселе.

 
Теги: Минск
 
 
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17 ноября Беларусь с рабочим визитом посетит вице-канцлер, федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Это первый с 1995 года двусторонний визит...

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