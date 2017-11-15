|
Не прошло и 22 лет: в Беларусь летит глава МИД Германии
16.11.2017 12:44 — Новости Политики | БДГ
17 ноября Беларусь с рабочим визитом посетит вице-канцлер, федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Это первый с 1995 года двусторонний визит федерального министра иностранных дел Германии в Беларусь.
В рамках визита запланирована его встреча с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, в ходе которой стороны обсудят широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, перспективы развития диалога Беларуси и ЕС, обменяются мнениями по международной и региональной повестке дня, сообщили
Зигмар Габриэль также примет участие в XV Минском форуме.
Отметим, что Зигмар Габриэль представляет Социал-демократическую партию Германии, которая проиграла недавние парламентские выборы и теперь, судя по всему, не войдет в состав нового правительства ФРГ.
Напомним, что 17 октября в Минск должен был приехать еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, однако его визит
Между тем сопредседатели Белорусского национального конгресса Николай Статкевич и Владимир Некляев
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 ноября Беларусь с рабочим визитом посетит вице-канцлер, федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Это первый с 1995 года двусторонний визит...
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии