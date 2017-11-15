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МИД ответил на заявления Мирошниченко о "диверсионных группах"
16.11.2017 17:22 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Заявившему о необходимости создать "диверсионные группы" на территории Беларуси экс-депутату Верховной рады Украины Игорю Мирошниченко необходимо внимание или врачей, или правоохранителей, заявил в четверг начальник управления информации – пресс-секретарь МИД республики Дмитрий Мирончик.
Бывший украинский депутат, всегда выступающих с крайне правых позиций, призвал власти Украины восстановить границу и визовый контроль с Беларусью и, более того, направить в страну "диверсионные группы".
"Хорошо, что их (подобных заявлений — Sputnik) авторы, в основном – политические маргиналы либо лица, не наделенные реальной властью. Их "обличительные" откровения и подсчет "ножей в спину" адресованы украинской аудитории и являются очередной попыткой привлечь к себе внимание", – заявил Мирончик.
По словам представителя МИД, когда за подобными заявлениями следуют призывы "создавать диверсионно-разведывательные группы и проводить диверсии" на территории Беларуси – это за гранью политического пиара.
"Тут нужно внимание либо врачей, либо правоохранительных органов. А лучше – и тех, и других", – добавил Мирончик.
Внешнеполитическое ведомство Беларуси исходит из того, что украинские власти дадут политическую, а лучше – правовую оценку этому подстрекательству к терроризму.
С момента начала кризиса на юго-востоке Украины Беларусь оказывает поддержку и прилагает все усилия для восстановления мира в соседней стране. По решению главы государства Минск становился площадкой для встречи "нормандской четверки", в белорусской столице проходят также регулярные встречи трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Накануне глава МИД Владимир Макей подтвердил готовность республики при необходимости ввести миротворческий контингент в Украину – при согласии всех сторон конфликта.
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В ведомстве уверены, что "обличительные откровения" политиков ранга Мирошниченко являются попыткой привлечь внимание.
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