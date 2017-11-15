Лукашенко подписал указ о назначении выборов в местные Советы депутатов

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16 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В Беларуси выборы в местные Советы депутатов 28-го созыва назначены на воскресенье, 18 февраля. Это предусмотрено указом №410 "О назначении выборов в местные Советы депутатов", который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Документ направлен на реализацию конституционных полномочий главы государства по назначению очередных выборов в местные представительные органы (п.2 ст.84 Конституции Республики Беларусь).

Государственным органам и иным организациям поручается обеспечить выполнение отнесенных к их компетенции организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов. Правительство в том числе должно профинансировать расходы на избирательную кампанию в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на эти цели.-0-