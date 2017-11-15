Роль Беларуси во внешней политике ЕС на восточном направлении будет усиливаться - Воронецкий

Во время Минского форума-2017

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роль Беларуси во внешней политике Европейского союза на восточном направлении будет усиливаться. Такое мнение высказал сегодня председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерий Воронецкий на заседании круглого стола во время Минского форума-2017, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я прогнозирую и ожидаю увеличения роли и места Беларуси во внешней политике Европейского союза на восточном направлении. Точно так же я ожидаю увеличения роли и места Беларуси, ее влияния в контексте западного вектора внешней политики России", - сказал Валерий Воронецкий.

В целом он выразил убеждение, что роль Беларуси в регионе в предстоящие годы будет возрастать. "Именно по той причине, что все мы, и на Западе, и на Востоке, заинтересованы в том, чтобы обеспечить конкурентоспособность, безопасность и защиту наших европейских ценностей, - пояснил депутат. - В Беларуси может быть опробована новая модель сотрудничества, проведения внешней политики и Евросоюза, и России".

Валерий Воронецкий отметил, что Беларусь обладает потенциалом сплочения региона. "Это тоже крайне важно, потому что тот конфликтный потенциал, который сегодня отмечается в результате не совсем верных действий и политики ЕС на Востоке, и России на Западе, приводит к тому, что регион находится на разрыве. И это ненормально, потому что это подрывает стабильность и безопасность региона", - подчеркнул председатель постоянной комиссии.-0-