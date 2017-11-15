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Представитель МИД Германии: Европа не хочет вгонять клин в отношения между Беларусью и Россией

16.11.2017 20:28 — Новости Политики | БелТА  
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Представитель МИД Германии: Европа не хочет вгонять клин в отношения между Беларусью и Россией
Во время форума

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европа не хочет вгонять клин в отношения между Беларусью и Россией. Об этом заявил сегодня руководитель департамента Министерства иностранных дел Германии по делам России, Беларуси, Украины, Молдовы и "Восточного партнерства" Ханс-Петер Хинрихсен на заседании круглого стола во время Минского форума-2017, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам вовсе не хочется перетянуть Беларусь на сторону Запада, вогнать клин в отношения между Беларусью и Россией. Мы не стремимся к улучшению ситуации с ЕС за счет ухудшения ситуации с Россией", - сказал Ханс-Петер Хинрихсен.

Дипломат подчеркнул, что в Европе хотят, чтобы Беларусь имела хорошие отношения с обоими партнерами. "Беларусь - это мост, государство, которое не просто занимает положение между ЕС и Россией, но и объединяет их. Никто не намерен ставить Беларусь перед выбором: за Россию или за Европейский союз. Это было бы совершенно не верно", - заявил он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европа не хочет вгонять клин в отношения между Беларусью и Россией. Об этом заявил сегодня руководитель департамента Министерства...

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