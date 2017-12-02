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Трамп опроверг слухи об отставке госсекретаря Тиллерсона

02.12.2017 12:06 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 дек — Sputnik. Президент США Дональд Трамп опроверг в Твиттер слухи о том, что госсекретарь Рекс Тиллерсон, который занимает этот пост с февраля минувшего года, намерен уйти в отставку. По словам Трампа, медиа занимаются распространением слухов.

"Мы хорошо работаем вместе и сделаем так, что Америку снова будут уважать", — написал Трамп.

Журналист NYT Питер Бейкер рассказал в СМИ, что место Тиллерсона вскоре может занять действующий директор ЦРУ Майк Помпео. На его место прочат сенатора-республиканца Тома Коттона.

Трамп опроверг слухи об отставке госсекретаря Тиллерсона
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандрес прежде отметила, что Тиллерсон работает над подведением итогов первого года президентства Трампа и не пояснила, намерен ли президент после завершения первого года оставить госсекретаря на посту.

Рекс Тиллерсон известен своей дружественной риторикой в отношении России. Мировая пресса называла его человеком, который общался с Путиным чаще любого другого американца в последние годы, чаще разве только Генри Киссенджер. В 2012 году Тиллерсона наградили Орденом дружбы Российской Федерации.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 210
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По словам президента США, они с Тиллерсоном отлично работают сообща и вместе сделают Америку уважаемой страной.

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