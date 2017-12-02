Флинн признал, что обманывал ФБР, но готов все исправить

МИНСК, 2 дек — Sputnik. Экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн признал, что давал ложные показания ФБР и отметил, что на контакт с российскими властями пошел по требованию команды главы государства.



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Флинна обвиняют в предоставлении заведомо ложной информации во время допросов по поводу встреч с российскими официальными лицами. Кроме "российского дела" ему вменяют в вину предоставление неверных сведений о сотрудничестве его компаний с Анкарой. Судебное заседание прошло вчера в Вашингтоне, в ходе которого Флинн пообещал сотрудничать с командой прокурора Роберта Мюллера, который занимался расследованием российского вмешательства в выборы США.

Флинн подтвердил готовность дать показания о том, что Дональд Трамп во время предвыборной компании потребовал от него установить контакт с русскими. Подсудимый отметил также, что принимает ответственность за действия по "российскому делу".

"Мое признание вины и соглашение сотрудничать со спецпрокурором соответствует решению, которое я принял в интересах своей семьи и страны", — отметил Флинн, которому грозит теперь до шести месяцев тюрьмы и до 9,5 тысяч долларов штрафа.

Белый дом заявил, что выдвинутые против Флинна обвинения не касаются никого, кроме него самого, адвокат Белого дома Тай Кобб добавил, что ложные заявления Флинна, которые заслушали агенты ФБР, соответствуют информации, которую советник предоставил администрации президента, и это стало причиной его отставки. При администрации Трампа он работал лишь двадцать пять дней, а прежде был членом команды Барака Обамы. Он ушел в отставку после обвинений в том, что не полностью передал содержание разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.



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По официальной версии, Флинн обсуждал с высокопоставленными членами команды Трампа разговор с российским послом об американских санкциях.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о встрече Путина и Флинна на десятилетии агентства. Она отметила, что Путин удивился, узнав, что рядом с ним за столом будет сидеть бывший глава военной разведки США. Редактор добавила, что Путин поздоровался с Флинном за руку, как с прочими гостями, выступил с поздравлением и покинул встречу.