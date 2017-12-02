Лавров: ОДКБ не сравнивает себя с НАТО

МИНСК, 2 дек — Sputnik. Подозрений в отношении политики Беларуси у России нет, отметил в интервью программе "Картина мира" на телеканале "РТР-Беларусь" министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

"Мы никогда никого не учим жизни, имеем соглашение с Евросоюзом о партнерстве, которое заморожено, хоть не по нашей вине. Мы не против того, что соседи хотят иметь хорошие отношения со всеми", — отметил Лавров.

Он добавил, что в участии Беларуси в программе Евросоюза "Восточное партнерство" нет антироссийской позиции.

"Наших стран-соседей начали ставить перед выбором – либо вы с Россией, либо с Западом. К чему это привело, вы видели в Грузии. Мы никого не шантажируем, в отличие от НАТО, а обеспокоены своей безопасностью", — отметил министр.

Запад пытался использовать учения "Запад-2017" для нагнетания истерии, считает он и отмечает, что все желающие на учениях побывали.

"Когда Александр Лукашенко предложил Беларусь как площадку диалога для решения украинского вопроса, мы его поддержали. Я помню 17 часов без сна и отдыха, которые дали результат в виде комплекса мер по преодолению кризиса и который до сих пор остается безальтернативным методом этот кризис урегулировать. Мы будем и дальше использовать возможности, которые Минск предоставляет для переговоров стран нормандской четверки", — заявил Лавров.

ОДКБ и НАТО

Комментируя саммит глав государств ОДКБ , он отметил, что нет необходимости сравнивать организацию с НАТО и полагает, что последняя организация существует искусственно. Он полагает, что американцы поддерживали блок из-за желания не утратить рычаги давления на Европу.

Единение стран-членов НАТО долгое время сохранялось из-за единства взглядов на конфликт в Афганистане, как только эта тема перестала быть острой, страны объединились вокруг неприязни к России, считает он.

Комментируя конфликт США и КНДР, Лавров отметил, что правительство Америки провоцирует внеочередными учениями агрессию со стороны Ким Чен Ына. Не поддерживая ядерные испытания Северной Кореи, Россия также не может одобрить поведение главы США.

Лавров отметил, что американцам стоит учитывать и озабоченность Сеула возможным срывом Олимпийский игр, причем на это влияет не только напряженные отношения между США и КНДР, но и дисквалификация российских спортсменов.