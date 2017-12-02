МИНСК, 3 дек — Sputnik. Россия ценит твердую позицию Беларуси не политизировать формат "Восточного партнерства" по вопросу РФ и развивать нормальные отношения с Европейским союзом, заявил в интервью программе "Картина мира" на телеканале "РТР-Беларусь" министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Также он отметил, что в участии Беларуси в программе Евросоюза "Восточное партнерство" нет антироссийской позиции.

"Мы очень оценили твердую позицию Беларуси вместе с рядом других участников "Восточного партнерства" против подобных попыток (осуществлять антироссийскую политику — Sputnik)", — сказал министр.

Также Лавров заявил, что Беларусь не позволила сделать этот процесс политизированным и видит в нем свой коренной интерес – развивать нормальные отношения с западными европейцами.

"В том, что в итоговой декларации, несмотря на желание некоторых участников саммита, не содержится потусторонних вещей, не касающихся непосредственно отношений фокусных государств с ЕС, мы видим большую роль, в том числе Беларуси", — отметил Лавров.

Кроме того, министр рассказал телеканалу, что в отношении политики Беларуси у России нет подозрений.

"Мы никогда никого не учим жизни, имеем соглашение с Евросоюзом о партнерстве, которое заморожено, хоть не по нашей вине. Мы не против того, что соседи хотят иметь хорошие отношения со всеми", — сказал собеседник.

Также Лавров прокомментировал саммит глав государств ОДКБ и отметил, что нет необходимости сравнивать организацию с НАТО, и выразил предположение, что последняя организация существует искусственно.