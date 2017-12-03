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В Киеве начался организованный Саакашвили марш за импичмент Порошенко
03.12.2017 15:48 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 дек — Sputnik. Марш за импичмент президента Украины, организованный бывшим главой Грузии и экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, начался в Киеве, передает
Участники шествия собрались в парке Тараса Шевченко, затем выстроились в колонну и отправились к администрации президента. Во главе колонны идет Саакашвили со своими соратниками, также впереди – автомобиль со звукоусиливающей аппаратурой.
Участники марша держат национальные флаги Украины и Грузии, а также многочисленные плакаты с требованием импичмента президенту Украины Петру Порошенко.
Организаторы акции подчеркивают, что она мирная, и призывают участников не поддаваться на какие-либо провокации. Движение наземного транспорта в сторону центре перекрыто.
Марш проходит в сопровождении большого количества полицейских и бойцов Национальной гвардии Украины.
C 17 октября в Киеве проходит акция протеста. Ее участники требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда.
Акцию поддерживает партия Саакашвили. Политик ранее заяви, что поселился в палаточном городке, который разбили активисты у здания парламента.
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Акция проходит в сопровождении большого количества полицейских и бойцов Национальной гвардии Украины.
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