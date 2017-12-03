ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Киеве начался организованный Саакашвили марш за импичмент Порошенко

03.12.2017 15:48 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 дек — Sputnik. Марш за импичмент президента Украины, организованный бывшим главой Грузии и экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, начался в Киеве, передает РИА Новости.

Участники шествия собрались в парке Тараса Шевченко, затем выстроились в колонну и отправились к администрации президента. Во главе колонны идет Саакашвили со своими соратниками, также впереди – автомобиль со звукоусиливающей аппаратурой.

Участники марша держат национальные флаги Украины и Грузии, а также многочисленные плакаты с требованием импичмента президенту Украины Петру Порошенко.

Организаторы акции подчеркивают, что она мирная, и призывают участников не поддаваться на какие-либо провокации. Движение наземного транспорта в сторону центре перекрыто.

Марш проходит в сопровождении большого количества полицейских и бойцов Национальной гвардии Украины.

C 17 октября в Киеве проходит акция протеста. Ее участники требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда.

Акцию поддерживает партия Саакашвили. Политик ранее заяви, что поселился в палаточном городке, который разбили активисты у здания парламента.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 186
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акция проходит в сопровождении большого количества полицейских и бойцов Национальной гвардии Украины.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Лавров о "Восточном партнерстве": Россия ценит твердую позицию Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика