В Киеве начался организованный Саакашвили марш за импичмент Порошенко

МИНСК, 3 дек — Sputnik. Марш за импичмент президента Украины, организованный бывшим главой Грузии и экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, начался в Киеве, передает РИА Новости .

Участники шествия собрались в парке Тараса Шевченко, затем выстроились в колонну и отправились к администрации президента. Во главе колонны идет Саакашвили со своими соратниками, также впереди – автомобиль со звукоусиливающей аппаратурой.

Участники марша держат национальные флаги Украины и Грузии, а также многочисленные плакаты с требованием импичмента президенту Украины Петру Порошенко.

Организаторы акции подчеркивают, что она мирная, и призывают участников не поддаваться на какие-либо провокации. Движение наземного транспорта в сторону центре перекрыто.

Марш проходит в сопровождении большого количества полицейских и бойцов Национальной гвардии Украины.

C 17 октября в Киеве проходит акция протеста. Ее участники требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда.

Акцию поддерживает партия Саакашвили. Политик ранее заяви, что поселился в палаточном городке, который разбили активисты у здания парламента.