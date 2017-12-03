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Лондон согласовал с ЕС вопрос о британо-ирландской границе

04.12.2017 18:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 дек — Sputnik. Власти Великобритании и Евросоюза согласовали сегодня вопрос о будущем пограничном режиме между Великобританией и Ирландией, сообщают британские СМИ.

На данный момент граница между Ирландией и Северной Ирландией является прозрачной, поскольку обе страны состоят в Евросоюзе. Ранее Ирландия настаивала на том, что Британия не может выйти из Евросоюза, не определив границу между этими территориями. При этом оговаривалось, что на границе между этими двумя странами не должно быть никакой приграничной инфраструктуры.

Как заявил в понедельник председатель Европейского совета Дональд Туск, прогресс переговоров налицо.

​Напомним, что седьмой раунд переговоров по выходу Великобритании из состава ЕС начался в Брюсселе в понедельник.

Планируется, что в этот раз будут достигнуты договоренности, которые позволят завершить первый этап переговоров об условиях Brexit и зафиксировать это решение на саммите ЕС 14-15 декабря.

Остался Гибралтар

Ранее Гибралтар, территория которого относится к Великобритании, выступил с требованием определить его статус в случае Brexit. Выход с европейского рынка этой небольшой площади может принести большие убытки, поскольку, хотя Гибралтар и является британской территорией, но экономически жестко связан с Испанией.

Подробнее о процедуре Brexit можно прочитать здесь >>

Помимо этого, Великобритании также придется решить вопросы выплат гражданам ЕС, которые, возможно, в  будущем захотят получить британское гражданство.

Планирует провести референдум по выходу из состава Великобритании и Шотландия, которая выступала против Brexit.

Цена выхода

Процедура "развода", решение о которой было принято на референдуме в июне 2016 года, по предварительным данным, уже достаточно дорого обходится Великобритании.

По данным МВФ, она уже потеряла место в пятерке крупнейших экономик мира, уступив позиции Франции. Кроме того, с момента принятия решения о выходе страны из ЕС европейские банки вывели из Великобритании активы на сумму 350 миллиардов евро.

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Также Британия, по разным прогнозам,  должна заплатить за выход из ЕС сумму от 40 до 60 миллиардов евро. Окончательное решение о стоимости Brexit будет принято на встрече Европейского совета 14-15 декабря. По предположению некоторых финансовых аналитиков, сумма может значительно вырасти — до 100 тысяч евро.

 
Теги: Минск
 
 
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Великобритания и Евросоюз согласовали сделку, которая после Brexit обеспечивает отсутствие жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией.

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