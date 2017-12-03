Макей обсудил с министром обороны Латвии вопросы сотрудничества

МИНСК, 4 дек – Sputnik. Министр внутренних дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с главой Минобороны Латвии Раймондсом Бергманисом, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского МИДа.



© AFP/ JOHN THYS Макей об итогах саммита ВП: нужно уходить от конфронтационной риторики

В настоящее время Бергманис находится в Беларуси с официальным визитом. Кроме переговоров в МИД у него запланированы посещение Министерства образования республики и военной академии.

"Министр иностранных дел Владимир Макей встретился с министром обороны Латвийской Республики Раймондсом Бергманисом", – сказали в пресс-службе МИД.

Там также отметили, что на встрече министры обсудили текущее состояние белорусско-латвийских отношений, а также возможности для развития сотрудничества, включая военную сферу.

Как сообщили в Минобороны Латвии, на встрече с Бергманисом Макей подтвердил, что Беларусь является для республики предсказуемым партнером и добрым соседом.