Лукашенко предлагает Курской области сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве

Александр Лукашенко. Фото из архива

5 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает Курской области России активизацию взаимодействия в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с губернатором этого российского региона Александром Михайловым, передает корреспондент БЕЛТА.

"К сожалению, за предыдущие годы как с Россией, так и с регионом товарооборот у нас снизился. Однако позитивные тенденции в этом году дают уверенность в том, что совместными усилиями мы можем исправить ситуацию и восстановить объемы взаимной торговли. Этому должна способствовать активизация взаимодействия прежде всего в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве. По всем этим направлениям у нас есть определенный опыт, я бы даже сказал, успехи", - заявил Президент.

Он подчеркнул, что Курская область - надежный партнер Беларуси, а очередной визит руководителя региона белорусская сторона рассматривает как свидетельство искренней заинтересованности в развитии двустороннего сотрудничества.

В качестве одного из перспективных направлений сотрудничества Александр Лукашенко назвал оснащение Михайловского горно-обогатительного комбината - одного из крупнейших в России и СНГ по добыче и обогащению железной руды - белорусской карьерной техникой БелАЗ. "Мы заинтересованы в продолжении этой работы", - сказал он.

С учетом имеющихся производственно-инновационных возможностей Беларуси и Курской области также следует совместно проработать варианты расширения промышленной кооперации. "В составе вашей делегации руководители крупных предприятий региона, заинтересованных в укреплении сотрудничества с ОАО "Планар", Минским моторным заводом. Думаю, что такое взаимодействие позволит совместно выйти на производство высокотехнологичной продукции мирового уровня", - заявил белорусский лидер.

Президент отметил, что Курская область добилась заметных успехов в сельском хозяйстве, и Беларусь могла бы способствовать дальнейшему развитию этой отрасли в регионе. "У нас производится широкий спектр сельскохозяйственной техники, мы умеем строить комплексы для сельского хозяйства с оснащением "под ключ", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко считает целесообразным обсудить перспективы сотрудничества по поставкам элитных семян зерновых и овощных культур, минеральных удобрений.

"Мы открыты для сотрудничества и готовы сделать все, на что мы способны. Все, что мы умеем, вы знаете. В том числе и жилищное строительство - у нас есть опыт Мозырского домостроительного комбината, который строит у вас дома. На 2018 год есть контракт по строительству дома, - отметил глава государства. - Если нужна здесь большая интенсификация, объемы, мы готовы рассмотреть и подключить другие тресты. В Беларуси есть мощности, которые сегодня не задействованы, хорошие специалисты. Мы заинтересованы, чтобы они работали, и если в России, то желательно своими коллективами".

Александр Лукашенко уверен, что нынешняя встреча позволит укрепить партнерские связи, которыми в Беларуси действительно дорожат. "Совместными усилиями мы сможем добиться тех желаемых результатов и тех рубежей, которые мы перед собой поставим", - добавил он.

В январе-сентябре 2017 года товарооборот Беларуси с Курской областью составил $96,3 млн и по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 40,5%. Основу белорусского экспорта составили поставки шин, калийных удобрений, синтетических нитей, грузовых автомобилей, обуви.

В российском регионе работают несколько прямых субъектов товаропроводящей сети белорусских производителей. Организована широкая дилерская сеть по реализации белорусской продукции машиностроения, пищевой, легкой промышленности, товаров народного потребления.-0-