Телефонный звонок вновь приостановил переговоры по Brexit

МИНСК, 5 дек — Sputnik. Накануне днем за ланчем премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер планировали обсудить самый острый вопрос – строительство ирландской границы – и перейти к новому этапу переговоров по Brexit.

Ирландия настаивает на полном отсутствии любой пограничной зоны на границе с Северной Ирландией и утверждает, что в ином случае вынуждена будет наложить вето на процедуру выхода Великобритании из Евросоюза. Нерешенность это проблемы не дает продвинуться переговорам с ЕС по Brexit и решить другие связанные с этим вопросы.

Граница преткновения

Лидер демократической юнионистской партии Арлен Фостер, благодаря которой у консерваторов сохраняется большинство в парламенте, в последний момент позвонила премьер-министру и потребовала не соглашаться на условия ЕС предоставить Северной Ирландии статус отдельной территории в границах ЕС. Ирландцы имели бы двойное гражданство – а это право для граждан региона закреплено в соглашении от 1998 года.

Во время референдума больше 55% жителей Северной Ирландии проголосовали против выхода страны из ЕС. Brexit лишь напомнил жителям о старых проблемах, и хоть вопрос о независимости Северной Ирландии пока не стоит, недовольство жителей растет. Две Ирландии экономически представляют собой почти неделимое образование. Почти 400 тысяч выращенных на юге Ирландии овец отправляют на бойни Северной Ирландии ежегодно. Что уж говорить о миграции рабочей силы.

Если ЕС настаивает на том, что Северной Ирландии должен быть предоставлен статус особой территории в рамках ЕС, то у Великобритании и Ирландии есть еще несколько вариантов. Среди них – "электронная граница", какая уже имеет место на границе Швеции и Норвегии, но ирландское правительство уже выступило против. Тем более не понравится Дублину и вариант "жесткой границы" – в этом случае его позиция игнорируется. Есть и компромиссный вариант – на территории Ирландии пограничный контроль поверхностный, в территории королевства – жесткий, но тогда нужно будет провести границу по Ирландскому морю, а британские консерваторы против. Еще один вариант, который не устраивает Британию – воссоединение Ирландий.



© Sputnik/ Владимир Песня Великобритания заплатит Брюсселю за Brexit около 60 млрд евро

Пока иду споры, Brexit дорого обходится самой Великобритании, а недовольство консерваторами растет – в парламенте они не сумели набрать большинство мест, и теперь Мэй вынуждена прислушиваться, не позвонит ли представитель юнионистов, которые вместе с консерваторами делят парламент, в разгар переговоров.

Дипломаты за дверью

Пока Мэй и Юнкер обсуждали за ланчем вопрос с Ирландией, продолжения дискуссии ждали другие дипломаты. Когда стало ясно, что в понедельник договоренность не будет достигнута, им пришлось разъехаться. Юнкер и Мэй после пытались оправдать неудачу – глава еврокомиссии хвалил Мэй за твердость в отстаивании интересов Великобритании. Сама Мэй заверила, что переговоры расценивает позитивно.

Сейчас предполагается, что соглашения стороны смогут достичь к пятнице. И тогда у европейских дипломатов будем меньше недели до съезда, который пройдет 14-15 декабря, чтобы одобрить договоренность, которую они еще не видели.

Текст соглашения лидеры 27 стран Евросоюза должны будут обсудить к началу следующих выходных. Эксперты говорят, что затягивая с решением вопроса, Великобритания изрядно рискует.