Кампания по выборам депутатов местных Советов в Беларуси проходит спокойно - Ермошина

Лидия Ермошина. Фото из архива

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кампания по выборам депутатов местных Советов в Беларуси проходит спокойно, поступающие обращения в ЦИК касаются разъяснения законодательства, сообщила сегодня журналистам председатель Центризбиркома Лидия Ермошина перед началом республиканского семинара-учебы с руководителями и организаторами кампании по выборам депутатов Минского городского Совета, передает корреспондент БЕЛТА.

Лидия Ермошина отметила, что сегодня дан старт серии республиканских семинаров, на которых будут обсуждаться вопросы работы территориальных комиссий, выдвижения кандидатов в депутаты, регистрации инициативных групп.

"Вчера, по сути дела, были образованы главные избирательные комиссии на данных выборах - окружные, в Минске их девять. Мы находимся в преддверии самого главного и публичного этапа выборов - выдвижения кандидатов в депутаты, граждане уже приносят заявления о регистрации инициативных групп. Кампания идет спокойно, жалоб нет. Есть обращения по поводу разъяснения законодательства", - сказала председатель ЦИК.

По ее мнению, в избирательной кампании нет второстепенных вопросов, потому важно провести обучение людей, которые будут задействованы в организации предстоящих выборов. Лидия Ермошина напомнила, что документы на регистрацию инициативных групп необходимо подать по 14 декабря включительно.

Как сообщалось ранее, сроки выдвижения кандидатов - с 10 декабря по 8 января включительно. Период предвыборной агитации продлится до 18 февраля. Депутатом местного Совета может быть избран гражданин Беларуси, достигший 18 лет, если он не имеет судимости и проживает на территории соответствующей административной единицы или связан с ней в силу профессиональной деятельности. Также вправе выдвигаться граждане России, постоянно проживающие на территории Беларуси.

Местные выборы назначены на 18 февраля 2018 года.-0-