Верховный Суд одобрил запрет на въезд в США граждан семи стран

МИНСК, 5 дек — Sputnik. Верховный Суд США согласился с требованием администрации президента запретить въезд в страну гражданам семи стран на девяносто дней; схожий запрет прежде действовал для чиновников из Венесуэлы, пишет The New York Times.



© REUTERS/ Laura Buckman Ограничения на въезд в США: первые последствия

Теперь под ограничения попадают граждане семи стран. Большинство из них — мусульманские. Первый раз подобный указ президент США Дональд Трамп подписал, едва вступив в должность, причем потребовал выслать из страны и тех, кто уже получил визу или грин-карту, однако столкнулся с проблемой легитимности такого требования.

Федеральный окружной суд Нью-Йорка наложил временный запрет на высылку мигрантов с действующими визами из США, а вскоре федеральный суд Сиэтла приостановил действие указа.

В марте минувшего года Трамп вновь издал указ, который на 90 дней приостанавливал въезд в США граждан указанных стран. Изначально в списке был Ирак, но и его американская администрация вскоре вычеркнула . Во второй версии указа граждане, уже получившие визу или иное разрешение на пребывание, высылке не подлежали.

Теперь Верховный суд одобрил уже третью версию указа. Согласно этому варианту, въезд в Штаты запрещен выходцам указанных стран, не имеющим тесных семейных или бизнес-связей с американскими гражданами или компаниями.