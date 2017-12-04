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Верховный Суд одобрил запрет на въезд в США граждан семи стран

05.12.2017 12:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 дек — Sputnik. Верховный Суд США согласился с требованием администрации президента запретить въезд в страну гражданам семи стран на девяносто дней; схожий запрет прежде действовал для чиновников из Венесуэлы, пишет The New York Times.

Верховный Суд одобрил запрет на въезд в США граждан семи стран
© REUTERS/ Laura Buckman
Ограничения на въезд в США: первые последствия

Теперь под ограничения попадают граждане семи стран. Большинство из них — мусульманские. Первый раз подобный указ президент США Дональд Трамп подписал, едва вступив в должность, причем потребовал выслать из страны и тех, кто уже получил визу или грин-карту, однако столкнулся с проблемой легитимности такого требования.

Федеральный окружной суд Нью-Йорка наложил временный запрет на высылку мигрантов с действующими визами из США, а вскоре федеральный суд Сиэтла приостановил действие указа.

В марте минувшего года Трамп вновь издал указ, который на 90 дней приостанавливал въезд в США граждан указанных стран. Изначально в списке был Ирак, но и его американская администрация вскоре вычеркнула. Во второй версии указа граждане, уже получившие визу или иное разрешение на пребывание, высылке не подлежали.

Теперь Верховный суд одобрил уже третью версию указа. Согласно этому варианту, въезд в Штаты запрещен выходцам указанных стран, не имеющим тесных семейных или бизнес-связей с американскими гражданами или компаниями.

 
Теги: Минск
 
 
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Большинство граждан Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали, Чада и Северной Кореи не смогут въехать в США.

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