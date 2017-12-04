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Беларусь рассчитывает на углубление сотрудничества с Ассоциацией национальных олимпийских комитетов

05.12.2017 12:52 — Новости Политики | БелТА  
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Беларусь рассчитывает на углубление сотрудничества с Ассоциацией национальных олимпийских комитетов
Во время встречи

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на дальнейшее углубление сотрудничества между Беларусью и Ассоциацией национальных олимпийских комитетов (АНОК) во всех сферах. Об этом глава белорусского государства заявил 5 декабря на встрече с Президентом Ассоциации национальных олимпийских комитетов шейхом Ахмадом аль-Фахадом аль-Сабахом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Тема спорта острая сегодня особенно. Вы как член МОК многое можете рассказать, и мы поговорим о спорте. Я вас хочу поблагодарить, что вы нашли время побывать у нас в Беларуси. Думаю, это не последняя наша встреча, и вы чаще будете бывать у нас", - подчеркнул Александр Лукашенко.

На встрече обсуждались вопросы дальнейшего повышения роли Ассоциации в международном олимпийском движении. Президент Беларуси подтвердил последовательную позицию о том, что АНОК может играть более значительную роль в принятии решений в олимпийской семье.

Александр Лукашенко и шейх Ахмад аль-Фахад аль-Сабах также обсудили тематику зимних Олимпийских игр 2018 года, подготовку к II Европейским играм, которые Беларусь примет в 2019 году, проведение других международных спортивных состязаний.

Глава государства заявил, что Беларусь доказала способность организовывать мероприятия мирового уровня, и отметил возможность АНОК быть более глубоко вовлеченной в процесс подготовки и проведения Европейских игр.

В свою очередь Ахмад аль-Фахад аль-Сабах отметил, что рад очередной встрече с Александром Лукашенко и возможности побывать в Беларуси. Он также высказал слова благодарности за активное участие белорусской делегации в прошедшей недавно в Праге Генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов. "Это было очень успешное мероприятие", - добавил Президент АНОК.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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