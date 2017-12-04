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Опасность миновала: суд Испании отозвал ордер на арест Пучдемона
05.12.2017 15:12 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 дек – Sputnik. Верховный суд Испании отозвал международный ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщается в Twitter органов судебной власти королевства.
© REUTERS/ Albert Gea
"Судья Пабло Льярена принял решение снять ордер на арест бывшего главы правительства (Каталонии) Пучдемона и тех бывших членов правительства, которые находятся в Бельгии", – сообщил суд.
Бывшему главе Каталонии Пучдемону и другим политикам, участвовавшим в организации референдума о независимости региона, были предъявлена обвинения в организации государственного переворота.
Сам Пучдемон и еще четыре соратника до предъявления обвинений выехали в Брюссель. Таким образом они намеревались привлечь внимание международной общественности к происходящим в Испании событиям. Испанский суд выдал международный ордер на арест Пучдемона, полиции Бельгии было предписано принять решение о его экстрадиции. В случае если бы Пучдемон вернулся в Испанию, ему грозило бы до 30 лет лишения свободы. Бельгия в праве была отклонить ордер, если бы посчитала, что экстрадиция нарушает права человека.
Ордер на арест Пучдемона и еще четверых бывших министров был выдан после того, как они не явились на заседание Верховного суда. Группа политических деятелей Каталонии в тот день все же предстала перед судом и была заключена под стражу.
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Верховный суд также решил освободить шесть каталанских политиков, оставив еще двух под стражей.
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