Опасность миновала: суд Испании отозвал ордер на арест Пучдемона

МИНСК, 5 дек – Sputnik. Верховный суд Испании отозвал международный ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщается в Twitter органов судебной власти королевства.



© REUTERS/ Albert Gea Пучдемону в случае выдачи Мадриду предложили камеры на выбор

"Судья Пабло Льярена принял решение снять ордер на арест бывшего главы правительства (Каталонии) Пучдемона и тех бывших членов правительства, которые находятся в Бельгии", – сообщил суд.

Бывшему главе Каталонии Пучдемону и другим политикам, участвовавшим в организации референдума о независимости региона, были предъявлена обвинения в организации государственного переворота.

Сам Пучдемон и еще четыре соратника до предъявления обвинений выехали в Брюссель. Таким образом они намеревались привлечь внимание международной общественности к происходящим в Испании событиям. Испанский суд выдал международный ордер на арест Пучдемона, полиции Бельгии было предписано принять решение о его экстрадиции. В случае если бы Пучдемон вернулся в Испанию, ему грозило бы до 30 лет лишения свободы. Бельгия в праве была отклонить ордер, если бы посчитала, что экстрадиция нарушает права человека.

Ордер на арест Пучдемона и еще четверых бывших министров был выдан после того, как они не явились на заседание Верховного суда. Группа политических деятелей Каталонии в тот день все же предстала перед судом и была заключена под стражу.