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Саакашвили освобожден, его сторонники требуют импичмента Порошенко
05.12.2017 15:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 дек — Sputnik. Сторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили освободили его из микроавтобуса Службы безопасности Украины, он направился к зданию Верховной рады с требованиями отставки президента страны Михаила Порошенко.
Facebook / Владислав Куценко
Свободен и полон сил
Сторонники Саакашвили, сразу начавшие собираться у его дома, пытались помешать и задержанию политика.
Однако правоохранители смогли его "упаковать" в микроавтобус. Несколько часов он находился в окружении толпы — киевляне пытались помешать машине уехать. В итоге сторонники взломали двери буса и освободили Саакашвили.
Сотрудники СБУ не смогли помешать освобождению Саакашвили. Он в окружении сторонников прошел к Александровскому костелу и выступил с речью.
Все в сад
Выступая перед собравшимися, Саакашвили призвал всех идти к зданию Верховной Рады.
"Я призываю всех идти к парламенту Украины и требовать ответ за унижение Украины, за унижение народа, (требовать — Sputnik) импичмент президента Украины. Идем в парламент требовать импичмент", — заявил Саакашвили, его слова приводит
Собравшиеся пошли вместе с Саакашвили к зданию Верховной рады. Призвал он выйти на мирный протест и всех украинцев. По разным данным, некоторые активисты уже готовились строить баррикады.
Деньги "окружения Януковича"?
Заявления о попытках организации госпереворота Саакашвили прозвучали после проведенной им серии акций с требованием отстранить от власти Порошенко. Так, в воскресенье митингующие скандировали "Порошенко — фашист" и призывали к импичменту.
Теперь же украинские спецслужбы заявили о том, что акции Саакашвили будто бы финансируются "окружением" Виктора Януковича, бывшего президента Украины. Бывший губернатор Одесской области уже назвал эти заявления глупостями.
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Дверь микроавтобуса, в котором держали политика сотрудники СБУ, взломали его сторонники.
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