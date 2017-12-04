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Саакашвили освобожден, его сторонники требуют импичмента Порошенко

05.12.2017 15:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 дек — Sputnik. Сторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили освободили его из микроавтобуса Службы безопасности Украины, он направился к зданию Верховной рады с требованиями отставки президента страны Михаила Порошенко.

Саакашвили освобожден, его сторонники требуют импичмента Порошенко
Facebook / Владислав Куценко
Видеофакт: как снимали с крыши "связанного с Януковичем" Саакашвили

Сотрудники СБУ задержали Саакашвили во вторник. Этому предшествовал взлом его квартиры, после чего он проник на крышу дома и даже угрожал спрыгнуть с восьмого этажа. Впрочем, правоохранители все равно задержали Саакашвили, оппозиционного политика подозревают в организации государственного переворота.

Свободен и полон сил

Сторонники Саакашвили, сразу начавшие собираться у его дома, пытались помешать и задержанию политика.

Однако правоохранители смогли его "упаковать" в микроавтобус. Несколько часов он находился в окружении толпы — киевляне пытались помешать машине уехать. В итоге сторонники взломали двери буса и освободили Саакашвили.

Сотрудники СБУ не смогли помешать освобождению Саакашвили. Он в окружении сторонников прошел к Александровскому костелу и выступил с речью.

Все в сад

Выступая перед собравшимися, Саакашвили призвал всех идти к зданию Верховной Рады.

"Я призываю всех идти к парламенту Украины и требовать ответ за унижение Украины, за унижение народа, (требовать — Sputnik) импичмент президента Украины. Идем в парламент требовать импичмент", — заявил Саакашвили, его слова приводит РИА Новости Украина.

Собравшиеся пошли вместе с Саакашвили к зданию Верховной рады. Призвал он выйти на мирный протест и всех украинцев. По разным данным, некоторые активисты уже готовились строить баррикады.

Деньги "окружения Януковича"?

Заявления о попытках организации госпереворота Саакашвили прозвучали после проведенной им серии акций с требованием отстранить от власти Порошенко. Так, в воскресенье митингующие скандировали "Порошенко — фашист" и призывали к импичменту.

Теперь же украинские спецслужбы заявили о том, что акции Саакашвили будто бы финансируются "окружением" Виктора Януковича, бывшего президента Украины. Бывший губернатор Одесской области уже назвал эти заявления глупостями.

 
Теги: Минск
 
 
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Дверь микроавтобуса, в котором держали политика сотрудники СБУ, взломали его сторонники.

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