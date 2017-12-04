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Из-за митинга Саакашвили в Киев не могут привезти новогоднюю елку

05.12.2017 18:42 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 дек — Sputnik. Митинг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в центре Киева повлиял на график доставки в украинскую столицу главной новогодней елки, сообщает компания Folk Ukraine, которая является организатором новогодних торжеств.

Из-за митинга Саакашвили в Киев не могут привезти новогоднюю елку
© REUTERS/ Oleh Tereshchenko
Саакашвили освобожден, его сторонники требуют импичмента Порошенко

Саакашвили вместе со своими сторонниками находится у здания Верховной рады. Политик собирается выступить перед собравшимися, которые скандируют "Банду долой". Организаторы акции протеста намерены со сцены объявить о дальнейших действиях. Ранее Саакашвили заявил, что вместе с соратниками будет требовать импичмента президента Петра Порошенко. Кроме того, он настаивает на отставке генпрокурора Юрия Луценко и руководства СБУ.

"Друзья, в связи с загрузкой дорог приезд елки задерживается. Также мы ждем разрешение от полиции, чтобы беспрепятственно попасть на улицы Киева. Делаем все возможное, чтобы быстрее приехать к вам", — говорится на странице организации в Facebook.

Планировалось, что елку доставят в Киев днем однако из-за событий в столице Украины этого сделать не удалось.

Напомним, утром 5 декабря в киевской квартире Саакашвили прошел обыск. Сам политик забрался на крышу восьмиэтажного дома и собирался спрыгнуть. Позже его задержали, посадили в машину, которая должна была доставить Саакашвили в СБУ. Сторонники бывшего президента Грузии пришли на помощь и освободили его. После чего активисты направились к Раде.

По данным полиции, во время столкновений соратников Саакашвили с правоохранителями было задержано десять человек. Киевская прокуратура возбудила дело по факту силового освобождения задержанного политика и передает его на расследование в Службу безопасности Украины.

Луценко в свою очередь заявил, что силового разгона митингующих не будет и дал Саакашвили 24 часа для добровольной явки к следователю СБУ. Он призвал политика ответить за свои слова и избавить страну от лишних потрясений. Тем временем Саакашвили заявил, что останется у здания украинского парламента вместе с народом, "пока народ не отправит этих фальсификаторов в отставку". Согласно последним данным, в митинге принимают участие около 1,5 тысячи активистов, порядок обеспечивают около 500 правоохранителей, которые стоят несколькими шеренгами возле парламента, конфликтов не возникает.

 
Теги: Минск
 
 
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Власти дали Саакашивли сутки на добровольную явку к следователю СБУ, тот в свою очередь заявил, что вместе с народом будет требовать отставки Порошенко.

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Саакашвили освобожден, его сторонники требуют импичмента Порошенко
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