Сайдик: дата обмена пленными на Донбассе еще не определена

МИНСК, 29 ноя – Sputnik. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины подтвердила стремление сторон конфликта провести обмен пленными до Нового года, с датой и местом обмена пока определенности нет, заявил во вторник в Минске спецпредставитель ОБСЕ в группе Мартин Сайдик.



© Sputnik / Виктор Толочко Контактная группа: обмен пленными должен состояться до Нового года

Очередная встреча представителей группы завершилась во вторник, на ней обсуждался ряд ключевых вопросов относительно ситуации на Донбассе, в том числе главный – обмен пленными. Ранее Киев и самопровозглашенные республики уже согласовали списки: украинская сторона передаст ЛНР и ДНР 306 человек, республики – 74.

По словам Сайдика, в Минске 5 декабря обсудили технические вопросы обмена пленными, но к решению о конкретной дате пока не пришли.

"Стороны не определили дату обмена, но обязались завершить его до новогодних и рождественских праздников", – сказал он.

Еще одной темой в работе группы стало разминирование участков возле пунктов пропуска. "Было отмечено, что эта работа будет завершена к 20 декабря", – заявил Сайдик.

Он также напомнил, что стороны подтвердили гарантии безопасности проведения работ по ремонту деревянных конструкций подхода к мосту в пункте пропуска в станице Луганской 9-10 декабря. Сайдик подчеркнул, что для обеспечения удобства и быстроты ремонтных работ пункт пропуска в эти дни будет закрыт.

В отношении количества нарушений режима прекращения огня он отметил, что оно остается на высоком уровне.

"В последнее время нарушение режима прекращения огня на востоке Украины, к сожалению, остается на очень высоком уровне", – сказал Сайдик.

По его словам, во время переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины вопросы безопасности гражданского населения в зоне конфликта и соблюдение режима прекращения огня были одними из приоритетных.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости = в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.