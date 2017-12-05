Лукашенко: мы заинтересованы в расширении сотрудничества с Финляндией

МИНСК, 6 дек – Sputnik. Беларусь большое внимание придает расширению белорусско-финляндского сотрудничества в различных областях экономики и социальной сферы, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.



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Белорусский лидер направил президенту Финляндии Саули Ниинисте и народу этой страны поздравление с национальным праздником – 100-й годовщиной провозглашения независимости Финляндской Республики, сообщили в пресс-службе белорусского президента.

"Беларусь высоко оценивает опыт Финляндии в экономической, инновационной, социальной и других отраслях и придает большое внимание расширению связей с вашей страной", – говорится в поздравлении белорусского президента.

Лукашенко также отметил, что конструктивные межгосударственные отношения являются основой для укрепления белорусско-финляндского торгового и инвестиционного взаимодействия, поддержки региональной стабильности и безопасности.