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Лукашенко: мы заинтересованы в расширении сотрудничества с Финляндией

06.12.2017 09:28 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 дек – Sputnik. Беларусь большое внимание придает расширению белорусско-финляндского сотрудничества в различных областях экономики и социальной сферы, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Лукашенко: мы заинтересованы в расширении сотрудничества с Финляндией
© Sputnik / Виктор Толочко
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Белорусский лидер направил президенту Финляндии Саули Ниинисте и народу этой страны поздравление с национальным праздником – 100-й годовщиной провозглашения независимости Финляндской Республики, сообщили в пресс-службе белорусского президента.

"Беларусь высоко оценивает опыт Финляндии в экономической, инновационной, социальной и других отраслях и придает большое внимание расширению связей с вашей страной", – говорится в поздравлении белорусского президента.

Лукашенко также отметил, что конструктивные межгосударственные отношения являются основой для укрепления белорусско-финляндского торгового и инвестиционного взаимодействия, поддержки региональной стабильности и безопасности.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава белорусского государства поздравил народ Финляндии и его президента с 100-й годовщиной провозглашения независимости Финляндской Республики.

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