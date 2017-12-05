МИНСК, 6 дек – Sputnik. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов попросил Беларусь и ряд других стран воздержаться от участия в Олимпийских играх 2018 года в знак солидарности с Россией, сообщил в среду Р-Спорт .



© REUTERS/ DENIS BALIBOUSE Беспрецедентное и жесткое решение: как ответит Россия на решение МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) накануне принял решение, что российские спортсмены смогут выступить на зимней Олимпиаде в Пхенчхане лишь под олимпийскими знаменами , а не в составе сборной РФ. Гимн страны также звучать на ОИ не будет.

"Предлагаю вам продемонстрировать солидарность с нашей страной и воздержаться от участия в Играх в знак солидарности, если участие российской сборной будет невозможным", – обратился депутат Милонов к руководству НОК Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также к странам БРИКС – Бразилии, Китаю, ЮАР и Индии.

По словам парламентария, сегодня "время все мы являемся свидетелями травли Российской Федерации в Международном олимпийском комитете".

"Все мы прекрасно осознаем, что причины этой травли носят политический характер. На нашу страну оказывается беспрецедентное давление во многих сферах международного сотрудничества: американо-европейская санкционная политика просачивается в самые отвлеченные от политики сферы", – говорится в обращении депутата.

Милонов подчеркнул: все страны, к которым он обращается, по-своему сталкивались с проявлением "североатлантического империализма". Депутат подчеркнул, что США и "ее сателлиты" в разное время оказывали на государства политическое давление и экономический шантаж.

"Сегодня под прицелом Дяди Сэма оказалась Россия. Но кто даст гарантию, что, например, завтра, под молот экономических аппетитов Запада не попадет ваша Родина и ваша национальная гордость?" – отметил депутат Госдумы.

Заключил парламентарий тем, что, по его мнению, Олимпийские игры стали одним из инструментов давления.

Примет ли Россия условия участия своих спортсменов на грядущих Олимпийских играх, будет объявлено 12 декабря по итогам олимпийского собрания. Точки зрения на этот счет уже высказаны разные: кто-то поддерживает идею выступлений под нейтральными флагами, кто-то призывает бойкотировать игры. В то же время, тег #NoRussiaNoGames ("Нет России – нет игр") возглавляет рейтинги российского сегмента социальных сетей.