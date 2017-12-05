|
Отстранение России от Олимпиады: Кремль призвал исключить эмоции
06.12.2017 13:06 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек — Sputnik. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских атлетов к участию в Олимпийских играх 2018 года под нейтральным флагом требует глубокого анализа, отдаваться эмоциям в этой ситуации неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
© Sputnik/ Максим Блинов
"Чистые" российские атлеты, согласно решению МОК, принятому 5 декабря,
"Сейчас, конечно, нужно исключить эмоции и достаточно серьезно проанализировать те решения, которые принял МОК в отношении нашей страны, перед тем, как выносить какие-то суждения на этот счет", — сказал Песков журналистам.
По его словам, России нужно ответить еще на ряд вопросов, для этого потребуются контакты с МОК. Сейчас, добавил Песков, предстоит выяснить, кто будет вести эти контакты.
"До того, как эти вопросы не прояснились, до того, наверное, как состоится наше олимпийское собрание, какую-то консолидированную точку зрения не сформируют наши спортсмены, делать какие-то заключения представляется преждевременным. Еще раз повторяем, ситуация серьезная и она требует глубокого анализа, здесь просто таким вот эмоциям, скажем так, отдаваться неверно",- сказал он.
Песков добавил, что сейчас вопрос персональной ответственности чиновников и спортивных функционеров за сложившуюся ситуацию не может быть первостепенным. По его словам, главное – это защита интересов российских спортсменов. "И вот чтобы защитить их интересы, мы должны сконцентрировать все свои усилия в первую очередь, а уже все остальное рассматривать во вторую", — продолжил Песков.
На уточняющий вопрос о том, будет ли эта тема рассматриваться, он ответил: "Я не могу вам сказать, я не обладаю такой информацией".
Песков также прокомментировал сообщения отдельных СМИ, что президент Владимир Путин сегодня примет решение по участию России и в Играх. "Я не знаю (о таком намерении — Sputnik). Это, наверное, надо спросить эти СМИ, откуда они взяли", — сказал Песков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас перед руководством страны первоочередная задача – защита интересов спортсменов, затем уже ответственность чиновников за происходящее.
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии