Отстранение России от Олимпиады: Кремль призвал исключить эмоции

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских атлетов к участию в Олимпийских играх 2018 года под нейтральным флагом требует глубокого анализа, отдаваться эмоциям в этой ситуации неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



© Sputnik/ Максим Блинов Депутат Милонов предложил Беларуси "воздержаться" от Олимпиады

"Чистые" российские атлеты, согласно решению МОК, принятому 5 декабря, допущены к Играм-2018, но под нейтральным флагом . Решение об участии в ОИ российская сторона примет на Олимпийском собрании 12 декабря.

"Сейчас, конечно, нужно исключить эмоции и достаточно серьезно проанализировать те решения, которые принял МОК в отношении нашей страны, перед тем, как выносить какие-то суждения на этот счет", — сказал Песков журналистам.

По его словам, России нужно ответить еще на ряд вопросов, для этого потребуются контакты с МОК. Сейчас, добавил Песков, предстоит выяснить, кто будет вести эти контакты.

"До того, как эти вопросы не прояснились, до того, наверное, как состоится наше олимпийское собрание, какую-то консолидированную точку зрения не сформируют наши спортсмены, делать какие-то заключения представляется преждевременным. Еще раз повторяем, ситуация серьезная и она требует глубокого анализа, здесь просто таким вот эмоциям, скажем так, отдаваться неверно",- сказал он.

Песков добавил, что сейчас вопрос персональной ответственности чиновников и спортивных функционеров за сложившуюся ситуацию не может быть первостепенным. По его словам, главное – это защита интересов российских спортсменов. "И вот чтобы защитить их интересы, мы должны сконцентрировать все свои усилия в первую очередь, а уже все остальное рассматривать во вторую", — продолжил Песков.

На уточняющий вопрос о том, будет ли эта тема рассматриваться, он ответил: "Я не могу вам сказать, я не обладаю такой информацией".

Песков также прокомментировал сообщения отдельных СМИ, что президент Владимир Путин сегодня примет решение по участию России и в Играх. "Я не знаю (о таком намерении — Sputnik). Это, наверное, надо спросить эти СМИ, откуда они взяли", — сказал Песков.