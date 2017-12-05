На повышение: министр внутренних дел Швейцарии стал ее президентом

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Швейцарский парламент выбрал министра внутренних дел Швейцарии Алена Берсе главой государства, передают местные СМИ.

За кандидатуру Берсе проголосовали 190 членов парламента из 210. Президента Швейцарии выбирают каждый год. Премьер-министра также выбирает парламент, за кандидатуру министра финансов Уэли Маурера проголосовали 178 парламентариев.

Берсет занимает должность заместителя председателя социал-демократической партии с 2006 года, в должность новый президент Берсе вступит 1 января 2018-го. Он сменит на посту члена христианско-демократической народной партии Дорис Лойтхард.

Главной задачей нового президента будет проведение пенсионной реформы. На референдуме, который прошел в сентябре, граждане проголосовали против повышения пенсий по старости. Инициатором реформы выступили профсоюзы и левые партии. Если реформу одобрят, то пенсии увеличатся и составят от 1200 до 2400 евро в год, а для супругов — почти до 3600 евро.

Выборы президента в Швейцарии проходят каждый год. За кандидатуру голосуют только члены парламента. 1 января каждого года новый президент вступает в свои обязанности.