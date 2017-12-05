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Ермошина прогнозирует появление новых "индивидуалов" в политике

06.12.2017 17:18 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 дек — Sputnik. Председатель Центризбирокома Беларуси Лидия Ермошина надеется, что в ходе избирательной кампании на местных выборах появятся новые лица в белорусской политике.

Ермошина прогнозирует появление новых "индивидуалов" в политике
© Sputnik / Виктор Толочко
Ермошина: местные выборы недооценивают

Глава ЦИК приняла участие в семинаре по вопросам избирательного права в Витебске в среду.

"У нас достаточно много вступает в борьбу кандидатов-индивидуалов. Так что у нас будут неожиданные лица и появятся новые политики. Те, которые сейчас поучаствуют в выборах", — цитирует главу ЦИК БелТА.

Ермошина сообщила, что в ЦИК поступает достаточно большое количество обращений о порядке выдвижения кандидатов в депутаты и всех необходимых для этого нюансов.

Глава ЦИК похвалила Витебскую область, где активно используют интернет в информировании населения о ходе избирательной кампании.

"В Витебской области выполняются все наши рекомендации. В вопросах информирования населения через глобальную сеть регион идет впереди — здесь наиболее полно используются возможности интернета", — сказала она.

В соответствии с календарным планом подготовки и проведения местных выборов, 10 декабря по 8 января пройдет выдвижение кандидатов. Выборы пройдут 18 февраля 2018 года.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В Беларуси в ближайшее воскресенье, 10 декабря, начнется выдвижение кандидатов в депутаты местных Советов, этот период продлится по 8 января включительно.

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