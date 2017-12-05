|
Ермошина прогнозирует появление новых "индивидуалов" в политике
06.12.2017 17:18 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек — Sputnik. Председатель Центризбирокома Беларуси Лидия Ермошина надеется, что в ходе избирательной кампании на местных выборах появятся новые лица в белорусской политике.
© Sputnik / Виктор Толочко
Глава ЦИК приняла участие в семинаре по вопросам избирательного права в Витебске в среду.
"У нас достаточно много вступает в борьбу кандидатов-индивидуалов. Так что у нас будут неожиданные лица и появятся новые политики. Те, которые сейчас поучаствуют в выборах", — цитирует главу ЦИК
Ермошина сообщила, что в ЦИК поступает достаточно большое количество обращений о порядке выдвижения кандидатов в депутаты и всех необходимых для этого нюансов.
Глава ЦИК похвалила Витебскую область, где активно используют интернет в информировании населения о ходе избирательной кампании.
"В Витебской области выполняются все наши рекомендации. В вопросах информирования населения через глобальную сеть регион идет впереди — здесь наиболее полно используются возможности интернета", — сказала она.
В соответствии с календарным планом подготовки и проведения местных выборов, 10 декабря по 8 января пройдет выдвижение кандидатов. Выборы пройдут 18 февраля 2018 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси в ближайшее воскресенье, 10 декабря, начнется выдвижение кандидатов в депутаты местных Советов, этот период продлится по 8 января включительно.
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии