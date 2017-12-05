Путин принял решение участвовать в президентских выборах-2018

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил о намерении принять участие в президентских выборах, который пройдут в следующем году в России.

Об этом российский лидер рассказал в ходе встречи с сотрудниками Горьковского автозавода в среду.

"Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации", — сказал Путин.

Ранее в этот же день к Путину с вопросом об участии в президентских выборах обратились волонтеры во время московского форума "Доброволец". В ответ он сказал, что примет решение в ближайшее время, подчеркнув, что это большая ответственность.

Путин впервые был избран президентом России в 2000 году, спустя четыре года его избрали на второй срок. Следующие четыре года Путин был премьер-министром, а в 2012 года был снова избран в качестве президента.