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Путин принял решение участвовать в президентских выборах-2018

06.12.2017 17:36 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил о намерении принять участие в президентских выборах, который пройдут в следующем году в России.

Об этом российский лидер рассказал в ходе встречи с сотрудниками Горьковского автозавода в среду.

"Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации", — сказал Путин.

Ранее в этот же день к Путину с вопросом об участии в президентских выборах обратились волонтеры во время московского форума "Доброволец". В ответ он сказал, что примет решение в ближайшее время, подчеркнув, что это большая ответственность.

Путин впервые был избран президентом России в 2000 году, спустя четыре года его избрали на второй срок. Следующие четыре года Путин был премьер-министром, а в 2012 года был снова избран в качестве президента.

 
Теги: Минск
 
 
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В случае победы президентский срок уже будет четвертым для Путина в качестве главы государства.

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