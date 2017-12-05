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Путин: власти не будут мешать спортсменам участвовать в Играх-2018

06.12.2017 18:20 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 дек — Sputnik. Российские власти не будут препятствовать отечественным спортсменам принимать участие в Олимпийских играх 2018 года под нейтральным флагом, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин: власти не будут мешать спортсменам участвовать в Играх-2018
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
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Накануне Исполком МОК отстранил сборную России от Игр в Пхенчхане. "Чистые" российские атлеты смогут принять участие в Олимпиаде под нейтральным флагом. Решение об участии в Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане российская сторона должна озвучить на олимпийском собрании 12 декабря.

"Мы без всякого сомнения не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие (в Играх), если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве", — сказал глава государства во время общения с рабочими Горьковского автозавода.

Глава государства заметил, что Россия отчасти сама виновата в сложившейся ситуации. "Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого. А во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко говоря", — пояснил Путин.

По его словам, "не совсем честно" потому, что был задействован принцип коллективной ответственности. "Ни в одной системе права мира коллективная ответственность не предусматривается", — сказал Путин.

Президент обратил внимание, что основанием для большинства обвинений стали голословные заявления, которые не нашли своего доказательства. По мнению Путина, они основаны "на показаниях человека, моральные и этические установки которого и психическое состояние которого вызывают много вопросов". "Ничего другого просто нет", — сказал Путин.

Он считает важным, что в своем заключении МОК пришел к выводу, что в России не было никакой государственной системы по поддержке допинга. Вместе с тем он задался вопросом, почему если никакой госсистемы не было, российским атлетам запрещают участвовать в Играх-2018 под российским флагом. 

 
Теги: Минск
 
 
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Россия сама дала повод для решения МОК по олимпийской сборной, но этим поводом не совсем честно воспользовались, считает президент.

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