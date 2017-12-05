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Путин: власти не будут мешать спортсменам участвовать в Играх-2018
06.12.2017 18:20 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек — Sputnik. Российские власти не будут препятствовать отечественным спортсменам принимать участие в Олимпийских играх 2018 года под нейтральным флагом, заявил президент РФ Владимир Путин.
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Накануне Исполком МОК отстранил сборную России от Игр в Пхенчхане.
"Мы без всякого сомнения не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие (в Играх), если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве", — сказал глава государства во время общения с рабочими Горьковского автозавода.
Глава государства заметил, что Россия отчасти сама виновата в сложившейся ситуации. "Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого. А во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко говоря", — пояснил Путин.
По его словам, "не совсем честно" потому, что был задействован принцип коллективной ответственности. "Ни в одной системе права мира коллективная ответственность не предусматривается", — сказал Путин.
Президент обратил внимание, что основанием для большинства обвинений стали голословные заявления, которые не нашли своего доказательства. По мнению Путина, они основаны "на показаниях человека, моральные и этические установки которого и психическое состояние которого вызывают много вопросов". "Ничего другого просто нет", — сказал Путин.
Он считает важным, что в своем заключении МОК пришел к выводу, что в России не было никакой государственной системы по поддержке допинга. Вместе с тем он задался вопросом, почему если никакой госсистемы не было, российским атлетам запрещают участвовать в Играх-2018 под российским флагом.
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Россия сама дала повод для решения МОК по олимпийской сборной, но этим поводом не совсем честно воспользовались, считает президент.
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