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Кобяков и Медведев проведут заседание союзного Совмина в Гомеле

06.12.2017 18:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 дек — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и его российский коллега Дмитрий Медведев проведут заседание Совета министров Союзного государства, которое пройдет 8 декабря в Гомеле, сообщила пресс-служба российского Кабмина.

Отмечается, что стороны рассмотрят широкий круг вопросов двухстороннего взаимодействия, включая экономику, науку и технику, миграцию и другие области.

Также представители стран СГ подведут предварительные итоги сотрудничества в 2017 году, а также обсудят союзный бюджет на будущий год. Кроме того стороны обсудят ход реализации совместных научно-технических программ и вопросы формирования единого визового и миграционного пространства.

Также в ходе заседания запланирована встреча Кобякова и Медведева.

Предыдущее заседание союзного Совмина состоялось 16 июня этого года в Санкт-Петербурге.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Стороны рассмотрят широкий круг вопросов сотрудничества, в частности, единую визовую и миграционную политику.

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