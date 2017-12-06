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Эксперт: Владимир Путин переиграл Международный олимпийский комитет
06.12.2017 22:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Sputnik, Алексей Стефанов.
О решении баллотироваться на выборах президента России весной 2018 года Владимир Путин заявил в Нижнем Новгороде, поздравляя коллектив Горьковского автомобильного завода с 85-летитем с момента создания предприятия. Заявление прозвучало в ответ на вопрос одного из сотрудников завода. За несколько часов до этого на церемонии вручения Всероссийской премии "Доброволец России — 2017" Владимиру Путину задавали похожий вопрос, но тогда он ушел от четкого ответа, сказав, что примет решение в зависимости от поддержки народа.
© Sputnik/ Сергей Гунеев
"Решение Путина объявить о том, что он
По мнению политолога, сейчас у СМИ всего мира появилась другая тема — новый президентский срок Владимира Путина.
Сейчас все станут обсуждать, с какой программой Путин идет на выборы, как это программа будет реализовываться. "Я думаю, что главное мировое событие этого дня — несомненно, выдвижение Владимира Путина на следующий президентский срок", — говорит политолог.
Несмотря на эту новость дня, осадок от вчерашнего решения МОК остался, и тема пока не закрыта. По мнению Жарова, в период с 10 по 12 декабря, когда состоится олимпийское собрание, на котором официально будет озвучено решение России, Владимир Путин выскажет свою точку зрения.
© Sputnik/ Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде
"Думаю, это его решение о том, что Россия будет делать с
Кроме того, Путин уже сейчас переиграл Международный олимпийский комитет — своим заявлением резко изменил информационный фон вокруг России.
"Выдвижение Путина — главное мировое событие сегодняшнего дня. Поэтому мировые и российские СМИ будут вынуждены переключиться с Олимпиады на обсуждение выдвижения Путина на новый президентский срок. Я думаю, что эта тема надолго станет основной во всем мире, что является большим положительным событием для российской аудитории и для российской политики в целом", — считает Максим Жаров.
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Заявив о намерении участвовать в выборах президента РФ, Владимир Путин переключил внимание с Олимпиады на себя и заставил обсуждать это событие все мировые СМИ,...
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