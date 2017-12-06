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Трамп сдержал предвыборное обещание признать Иерусалим столицей Израиля
06.12.2017 21:48 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек — Sputnik. Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что признает Иерусалим столицей Израиля, об этом он сказал в своем обращении.
"Я решил, что сейчас пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля", — сказал 45-й президент.
© Sputnik/ Радик Амиров
Таким образом Трамп сдержал свое предвыборное обещание, которое идет вразрез с устоявшимися подходами мирового сообщества. Ранее он также обещал перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, что вызвало критику со стороны стран исламского мира.
Израиль называет Иерусалим, включая его исторический центр и восточные районы своей единой столицей. Город был отбит у Иордании в ходе вооруженного конфликта и позже аннексирован.
Мир до последнего времени не признавал аннексию Иерусалима и считает, что город является одной из ключевых проблем конфликта на Ближнем Востоке. В связи с этим все мировые дипмиссии, включая и американскую, находятся в Тель-Авиве.
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Это обещание ранее раскритиковали мусульманские страны, заявив, что такое решение продемонстрирует агрессию против них.
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