Трамп сдержал предвыборное обещание признать Иерусалим столицей Израиля

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что признает Иерусалим столицей Израиля, об этом он сказал в своем обращении.

"Я решил, что сейчас пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля", — сказал 45-й президент.



© Sputnik/ Радик Амиров Признание Иерусалима столицей Израиля приведет к конфликту

Таким образом Трамп сдержал свое предвыборное обещание, которое идет вразрез с устоявшимися подходами мирового сообщества. Ранее он также обещал перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, что вызвало критику со стороны стран исламского мира.

Израиль называет Иерусалим, включая его исторический центр и восточные районы своей единой столицей. Город был отбит у Иордании в ходе вооруженного конфликта и позже аннексирован.

Мир до последнего времени не признавал аннексию Иерусалима и считает, что город является одной из ключевых проблем конфликта на Ближнем Востоке. В связи с этим все мировые дипмиссии, включая и американскую, находятся в Тель-Авиве.