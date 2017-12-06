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Сейм Польши рассмотрит в четверг вотум недоверия правительству

07.12.2017 09:04 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 дек — Sputnik. Сейм Польши в четверг намерен рассмотреть вопрос о вынесении вотума недоверия правительству, инициатором стала оппозиционная партия "Гражданская платформа" (PO).

По словам лидера PO Гжегоша Схетыны, причиной, подтолкнувшей партию на такой шаг, стало отсутствие властей на расистские лозунги в ходе Марша независимости, который прошел в стране 11 ноября.

Сейм Польши рассмотрит в четверг вотум недоверия правительству
© Sputnik/ Виталий Белоусов
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"Не может быть так, чтобы мы входили в празднование 100-й годовщины независимости с багажом стыда, как мы видели 11 ноября", — сказал Схетына. Он подчеркнул, что дискуссия по этому поводу должна показать миру, что Польша не является страной расистов и ксенофобов.

Польша 11 ноября отмечала День независимости, который является одним из самых почитаемых праздников в стране. В Варшаве в этот день прошли митинги, в том числе с участием националистов.

В случае внесения вотума недоверия Схетына станет претендентом на пост премьер-министра. Другим кандидатом называют главу правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

 
Теги: Минск
 
 
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На пост премьера в случае внесения вотума претендуют как минимум двое – Схетына и Качиньский.

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