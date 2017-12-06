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Посольство Беларуси в Израиле продолжит работу в Тель-Авиве
07.12.2017 11:27 — Новости Политики | БелТА
7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Израиле продолжит работу в Тель-Авиве. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.
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7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Израиле продолжит работу в Тель-Авиве. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации -...
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