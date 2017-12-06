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Посольство Беларуси в Израиле продолжит работу в Тель-Авиве

07.12.2017 11:27 — Новости Политики | БелТА  
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Посольство Беларуси в Израиле продолжит работу в Тель-Авиве

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Израиле продолжит работу в Тель-Авиве. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

Вопрос перевода белорусского загранучреждения может рассматриваться в увязке с нахождением взаимоприемлемого решения по окончательному статусу Иерусалима.

Беларусь подтверждает свою позицию о приверженности решениям по принципу палестино-израильского урегулирования, включая статус Иерусалима. "Исходим из того, что этот вопрос должен решаться в формате прямых переговоров вовлеченных сторон, на имеющейся международной правовой основе, в полном соответствии с действующими резолюциями Совета Безопасности ООН и ранее заключенными соглашениями", - добавил Дмитрий Мирончик.

Как сообщалось, Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание по вопросу о статусе Иерусалима, который накануне США признали столицей Израиля, встреча намечена на 8 декабря. Решение президента США Дональда Трампа не разделили лидеры ряда европейских стран. Представители арабских стран жестко раскритиковали его решение. Они опасаются, что инициатива США приведет к срыву мирного процесса на Ближнем Востоке. В Турции после заявления Трампа начались акции протеста.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Израиле продолжит работу в Тель-Авиве. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации -...

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