7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Израиле продолжит работу в Тель-Авиве. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

Вопрос перевода белорусского загранучреждения может рассматриваться в увязке с нахождением взаимоприемлемого решения по окончательному статусу Иерусалима.

Беларусь подтверждает свою позицию о приверженности решениям по принципу палестино-израильского урегулирования, включая статус Иерусалима. "Исходим из того, что этот вопрос должен решаться в формате прямых переговоров вовлеченных сторон, на имеющейся международной правовой основе, в полном соответствии с действующими резолюциями Совета Безопасности ООН и ранее заключенными соглашениями", - добавил Дмитрий Мирончик.

Как сообщалось, Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание по вопросу о статусе Иерусалима, который накануне США признали столицей Израиля, встреча намечена на 8 декабря. Решение президента США Дональда Трампа не разделили лидеры ряда европейских стран. Представители арабских стран жестко раскритиковали его решение. Они опасаются, что инициатива США приведет к срыву мирного процесса на Ближнем Востоке. В Турции после заявления Трампа начались акции протеста.-0-