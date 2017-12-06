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МИД: Минск не планирует переносить дипмиссию в Иерусалим
07.12.2017 12:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек — Sputnik. Посольство Республики Беларусь в Израиле продолжит работу в Тель-Авиве, заявил в четверг на брифинге начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.
© Sputnik/ Виталий Белоусов
"Мы исходим из того, что данный вопрос должен решаться в формате прямых переговоров вовлеченных сторон, на имеющейся международной правовой основе, в полном соответствии с действующими резолюциями Совета Безопасности ООН и ранее заключенными соглашениями", — заявил Мирончик, отвечая на вопрос журналистов о позиции официального Минска в связи с решением президента США Дональда Трампа о Иерусалиме.
Мирончик также отметил, что вопрос перевода белорусской дипмиссии может рассматриваться только в связи с нахождением взаимоприемлемого решения по окончательному статусу Иерусалима.
Накануне Трамп объявил о
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Вопрос перевода белорусского загранучреждения может рассматриваться только в увязке с нахождением взаимоприемлемого решения по окончательному статусу...
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