МИД: Минск не планирует переносить дипмиссию в Иерусалим

МИНСК, 7 дек — Sputnik. Посольство Республики Беларусь в Израиле продолжит работу в Тель-Авиве, заявил в четверг на брифинге начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.



© Sputnik/ Виталий Белоусов Страсти по Иерусалиму: реакция мировых лидеров и Ближнего Востока

"Мы исходим из того, что данный вопрос должен решаться в формате прямых переговоров вовлеченных сторон, на имеющейся международной правовой основе, в полном соответствии с действующими резолюциями Совета Безопасности ООН и ранее заключенными соглашениями", — заявил Мирончик, отвечая на вопрос журналистов о позиции официального Минска в связи с решением президента США Дональда Трампа о Иерусалиме.

Мирончик также отметил, что вопрос перевода белорусской дипмиссии может рассматриваться только в связи с нахождением взаимоприемлемого решения по окончательному статусу Иерусалима.

Накануне Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и сообщил о том, что посольство США будет перенесено из Тель-Авива. В Тель-Авиве находятся все зарубежные дипмиссии в Израиле. Совбез ООН планирует в пятницу провести заседание по статусу Иерусалима.