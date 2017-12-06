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Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

07.12.2017 13:47 — Новости Политики | БелТА  
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7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 7 декабря рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

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Теги: Минск
 
 
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7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 7 декабря рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского...

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