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Кадровый четверг: президент назначил новых послов и чиновников
07.12.2017 14:17 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил послов, а также одобрил назначение глав районов, заместителей министров ряда ведомств и других чиновников в четверг.
Глава государства рассмотрел в четверг кадровые вопросы. В списке — 15 человек, которые по решению президента получают новые должности.
Пополнение в дипкорпусе
Так, Владимир Астапенко назначен послом Беларуси в Аргентине, а по совместительству — в Уругвае. Александр Сидорук уедет возглавлять посольство в ЮАР, а по совместительству — в Анголе, Зимбабве, Мозамбике и Намибии.
Генеральным консулом Беларуси в Гуанчжоу будет Леонид Батяновский — его назначение согласовано президентом.
Местные власти
Кроме того, президент одобрил назначение Сергея Редюка главой администрации Советского района Гомеля, а Дмитрия Лебедя — Центрального района областного центра.
Возглавлять Узденский район будет Сергей Савицкий, а Горецкий — Сергей Кулагин.
Членом Витебского облисполкома назначен Геннадий Гребнев.
© Sputnik/ Иван Руднев
Чиновники, ректоры и управленцы
Белорусский государственный университет культуры и искусств возглавит Алина Корбут — пост руководителя БГУКИ был свободен после назначения экс-ректора Юрия Бондаря главой Минкульта.
Нашлась замена и ректору Гродненского университета, чей бывший глава, Андрей Король, возглавил БГУ. Руководить областным вузом будет Ирина Китурко.
Замглавой МАРТ назначен Андрей Картун, заместителем министра природы — Андрей Хмель. Иван Смильгинь будет замглавой Минсельхозпрода и возглавил Департамент ветеринарного и продовольственного надзора.
Департамент контроля качества образования Минобра Михаил Мирончик — ранее он отвечал за образовательную сферу в Минске.
Кроме того, глава государства согласовал назначение Михаила Пучило гендиректором ЗАО "Белорусская нефтяная компания".
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В Узде и Горках - новые главы районов, а в Аргентине и Уругвае, а также ЮАР, Анголе, Зимбабве, Мозамбике и Намибии - новые послы.
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