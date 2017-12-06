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Кадровый четверг: президент назначил новых послов и чиновников

07.12.2017 14:17 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил послов, а также одобрил назначение глав районов, заместителей министров ряда ведомств и других чиновников в четверг.

Глава государства рассмотрел в четверг кадровые вопросы. В списке — 15 человек, которые по решению президента получают новые должности.

Кадровый четверг: президент назначил новых послов и чиновников
© Фото: Пресс-служба президента РБ
Начальником ГУВД Минска назначен Сергей Дорошко

Пополнение в дипкорпусе

Так, Владимир Астапенко назначен послом Беларуси в Аргентине, а по совместительству — в Уругвае. Александр Сидорук уедет возглавлять посольство в ЮАР, а по совместительству — в Анголе, Зимбабве, Мозамбике и Намибии.

Генеральным консулом Беларуси в Гуанчжоу будет Леонид Батяновский — его назначение согласовано президентом.

Местные власти

Кроме того, президент одобрил назначение Сергея Редюка главой администрации Советского района Гомеля, а Дмитрия Лебедя — Центрального района областного центра.

Возглавлять Узденский район будет Сергей Савицкий, а Горецкий — Сергей Кулагин.

Членом Витебского облисполкома назначен Геннадий Гребнев.

Кадровый четверг: президент назначил новых послов и чиновников
© Sputnik/ Иван Руднев
Кадровый день для МВД: новый замминистра, два зама уволены

Чиновники, ректоры и управленцы

Белорусский государственный университет культуры и искусств возглавит Алина Корбут — пост руководителя БГУКИ был свободен после назначения экс-ректора Юрия Бондаря главой Минкульта.

Нашлась замена и ректору Гродненского университета, чей бывший глава, Андрей Король, возглавил БГУ. Руководить областным вузом будет Ирина Китурко.

Замглавой МАРТ назначен Андрей Картун, заместителем министра природы — Андрей Хмель. Иван Смильгинь будет замглавой Минсельхозпрода и возглавил Департамент ветеринарного и продовольственного надзора.

Департамент контроля качества образования Минобра Михаил Мирончик — ранее он отвечал за образовательную сферу в Минске.

Кроме того, глава государства согласовал назначение Михаила Пучило гендиректором ЗАО "Белорусская нефтяная компания".

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В Узде и Горках - новые главы районов, а в Аргентине и Уругвае, а также ЮАР, Анголе, Зимбабве, Мозамбике и Намибии - новые послы.

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