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Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
07.12.2017 13:47 — Новости Политики | БелТА
Фото из архива
7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 7 декабря рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
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7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 7 декабря рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского...
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